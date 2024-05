"Mamá, sácame de acá, te lo ruego": Madre de conscripto hospitalizado cuenta cruda petición de su hijo

04 may. 2024 - 08:20 hrs.

¿Qué pasó?

Heidy Henríquez, madre de Jacob Cárdenas, habló sobre el estado de salud de su hijo tras haber participado de la marcha militar de la Brigada Motorizada Nº 24 “Huamachuco” de la VI División en la comuna de Putre, región de Arica y Parinacota.

Esta actividad del Ejército terminó con un conscripto fallecido, 45 enfermos, uno en estado crítico, y graves denuncias de maltratos.

Ayer viernes 3 de mayo, autoridades de esta rama de las Fuerzas Armadas entregaron una actualización con respecto a la salud de los jóvenes y respondieron preguntas sobre el origen de la emergencia. Ahora, la mujer junto a otras madres se dirigen a Arica para verificar el estado en que se encuentran sus hijos.

Meganoticias

"No he recibido ningún apoyo hasta ahora"

“Mi hijo es uno de los chicos que está internado en el psiquiátrico por intento de quitarse la vida. Yo estoy luchando con él desde el 16 de abril para poder sacarlo”, partió explicando Heidy.

“No he recibido ningún apoyo hasta ahora, que sí me están llamando y están preocupados de que sepa de mi hijo... Yo no sé de mi hijo desde hace dos días, no tengo idea de cómo está”, añadió.

“Ahora yo viajo para exigir ver a mi hijo, traérmelo, porque no quiero que salga del psiquiátrico y me lo manden de nuevo para el cuartel, porque eso no le hace bien, él necesita a su familia, estar con nosotros”, añadió.

Heidy explicó que su hijo ingresó el 12 de abril, y cuatro días después, el 16, "me llama llorando escondido en el baño. Me hace una videollamada desesperado, tenía su carita y sus labios hinchados, y me dijo 'mamá, sácame de acá, por favor, te lo ruego, sácame, me quiero ir, no voy a aguantar acá'".

“Todas las veces que le pasaron el teléfono era lo mismo, siempre yo lo vi llorando en los videos que él me hacía, y me decía que no dijera nada porque si no lo iban a castigar”, aseveró.

"Yo imagino lo peor"

Heidy relató que "cuando mi hijo se cortó, hace dos días más o menos, me llaman como a las siete de la tarde y me dicen con estas palabras: 'Su hijo intentó matarse y lo derivamos al hospital, después se le va a dar más información'".

“Nadie me ha contactado, solo los comandantes que me preguntan a mí si yo sé algo, si me he podido contactar. Nadie me ha dicho si él está bien o mejor”, dijo.

Consultada sobre por qué cree que su hijo tuvo miedo de contarle qué estaba ocurriendo al interior del regimiento, respondió que “yo me imagino lo peor, porque a mí un día me dijo ‘mamá, hay cosas que a mí me da vergüenza decirte, me da vergüenza y pena decirte, yo no estoy bien’”.

“Yo les dije, para qué lo tienen ahí, si mi hijo ya no les sirve, por qué no me lo devuelven, pero nadie me hace caso... Ahora voy directo al regimiento, para saber qué pasa, y después directo al hospital, a ver si me lo dejan ver”, cerró.