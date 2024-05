"¿Me lo quieren devolver en un cajón?": Padres de soldados de Putre exigen que sean liberados el servicio militar

03 may. 2024 - 21:24 hrs.

¿Qué pasó?

Una polémica marcha militar de la Brigada Motorizada N° 24 "Huamachuco" de la VI División en la comuna de Putre, región de Arica y Parinacota, dejó un saldo de un conscripto fallecido, 45 enfermos, uno en estado crítico, y graves denuncias de maltratos.

Mientras el caso está siendo investigado penalmente, los padres de los jóvenes soldados exigen que sean liberados del servicio militar.

¿Qué dicen las madres de los conscriptos?

Carolina es madre de uno de los 45 conscriptos enfermos con un "cuadro respiratorio", tras participar en la polémica marcha militar por el altiplano de Putre, que habría provocado la repentina muerte del joven soldado Franco Vargas, de 19 años.

"Señor Ejército, por favor entreguen a nuestros hijos, denle la baja a quien lo pida, por favor. ¿O qué? ¿Me los quieren devolver cómo al Franco, en un cajón?".

Además, aseguró que cuando habló con su hijo él "lloraba, decía 'mamá sácame de aquí, es inhumano, nos tratan mal, de maricones, de huevones'".

¿Qué dijo la mamá del soldado fallecido?

Por razones que se investigan, Franco perdió la vida en medio de una caminata bajo el frío intenso, a más de 3 mil metros de altura. Llevaba apenas dos semanas haciendo su servicio militar en la Brigada Motorizada N°24 "Huamachuco" de Putre.

Su madre, Romy Vargas, contó que cuando era pequeño "teníamos que regalarle disfraces de militar y él jugaba que era un militar y ahora de grande me dijo que quería, y yo lo apoyé en su sueño".

"Necesito que se sepa quiénes fueron los responsables, que no me lo oculten", agregó.

La alimentación de los soldados

Daniela, madre de otro soldado, contó que "me dijeron que mi hijo estaba intoxicado, que posiblemente habían tomado agua de algún pozo o que posiblemente habían comido carne cruda o de algún animal".

Desde el Ejército descartaron el consumo de alimentos en mal estado y aseguraron que la tropa estaba equipada durante la marcha.

"Si tuviésemos un brote digestivo, lo habríamos encontrado en una gran cantidad de soldados. Lo único que encontramos fue la sintomatología respiratoria", aseveró el director general del Hospital Militar de Santiago, el general de brigada Francisco Silva.

Equipamiento de los soltados

Respecto al equipamiento, el general Rodrigo Pino, jefe de Estado Mayor del Ejército, explicó que "iban equipados básicamente con la misma ropa que llevo yo, tenida de combate, más la ropa de abrigo. Las condiciones que se vivían en ese minuto era de 7.9 grados".

Sin embargo, el abogado de la familia de Franco, Sebastián Andrade, sostuvo que los llevaron "a caminar en condiciones climáticas que rodeaban en los -15 grados. No tenían primera capa, no tenían chaqueta, no tenían abrigo".

Bacteria Escherichia coli

El general Silva detalló que "el germen que nos estaba atacando fuertemente era el virus influenza A H3, y en el caso de uno de los soldados que estaba más grave, es la bacteria Escherichia coli".

El doctor Luis Herrera, de urgencias de la Clínica de Los Andes, explicó que "la bacteria Escherichia coli se contagia a través de comer alimentos contaminados con esta bacteria, que pueden estar contaminados con heces de alguna persona o por mala manipulación de algunos alimentos".

El Ejército reporta que 18 conscriptos siguen en observación médica en el regimiento de Putre, tres están internados en el Hospital Militar de Santiago y uno se mantiene en estado crítico en el hospital de Arica.

