Vallejo por captura de acusado de matar al mayor Sánchez: "Esperamos que la extradición sea lo más rápida posible"

¿Qué pasó?

La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, conversó este miércoles con Meganoticias Alerta sobre lo que fue la captura en Colombia de Dayonis Junior Orozco Castillo, o también conocido como Yendris Segundo Paz Pérez, quien sería el autor material del crimen del mayor Emmanuel Sánchez.

¿Qué dijo la vocera de Gobierno?

Al respecto, aseguró que actualmente "estamos viendo los tratados internacionales de extradición, ya que tenemos uno con Colombia, y así poder traer de regreso a este delincuente para poder juzgarlo con las leyes y el Estado de Derecho chileno".

"Esperamos que el tema de extradición, que es algo que nosotros coordinamos a nivel de Cancillería con los países vecinos, sea lo más rápido posible. Hay plazos máximos, pero esperamos que se pueda producir a tiempo, y lo importante es que tenemos buena disposición y colaboración a ayudar", destacó.

La titular de la Segegob sostuvo que "no debiese ser tan complejo porque además la persona involucrada no es de nacionalidad colombiana. Cuando se trata de personas de otras nacionalidades es más fácil para los países donde está presente el delincuente poder enviarlo al país donde se le requiere juzgar".

La formalización del general director de Carabineros

El 7 de mayo será formalizado Ricardo Yáñez, general director de Carabineros. Consultada por si este va a seguir en su cargo pese a eso, Vallejo mencionó el criterio Tohá, "una definición política del Gobierno que busca no distraer a instituciones clave para la seguridad frente a eventuales formalizaciones o procesos de formalización de quienes están a cargo de esas instituciones".

En ese sentido, deslizó que "no hemos querido entrar en si (su salida) será justo antes, durante o después, el tema es que el proceso de formalización, el momento político de la formalización, genera un riesgo al adecuado funcionamiento de Carabineros".

La secretaria de Estado adelantó su salida aseverando que "el criterio aplica frente a escenarios de formalización y el criterio es que dejen sus cargos. El momento exacto lo van a saber cuando decidamos comunicarlo, no vamos a adelantar la fecha".

La entrada en vigencia de la Ley 40 Horas

Este viernes entrará en vigencia la Ley de 40 Horas laborales a la semana. Ad portas de la aplicación de la nueva normativa, algunas compañías han generado polémica al subdividir esa hora menos para así disminuir 12 minutos por día, mientras otras optaron por sumar esos 12 minutos a la hora de colación, manteniendo el mismo horario de entrada y salida.

La ministra señaló que "una cosa es la flexibilidad laboral y otra cosa es el abuso: no se puede abusar del tiempo de las y los trabajadores, por eso la reducción de la jornada laboral a las 40 horas tiene evidentemente una gradualidad".

"Tiene una flexibilidad que permite los acuerdos entre los empleadores y sindicatos o cuando no hay sindicato con los trabajadores, pero también tiene límites que significan por ejemplo no afectar el derecho a colación, resguardar el principio de la ley que tiene que ver con permitir a los trabajadores más tiempo de descanso, más tiempo libre, más tiempo con sus familias. Eso le va a mejorar además la productividad de la empresa", agregó.

"Disminuir 12 minutos diarios es defraudar el espíritu de la ley"

Vallejo zanjó que "esto de disminuir 12 minutos diarios es como una forma de sobreinterpretar, de defraudar el espíritu de la ley. Si es que tuvieran un acuerdo con el trabajador no decimos que no lo puedan hacer, pero es de sentido común que eso no va a ayudar al principio fundamental, que tiene que ver con darle mejor calidad de vida a los trabajadores".

"Lo que tienen que hacer los trabajadores con sus empleadores es decir si esta hora la disminuyen el viernes, el lunes, el martes... eso es lo que tienen que acordar, y cuando no hay acuerdo, no puede el empleador imponer 12 minutos diarios menos", acotó.

