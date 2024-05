"No hubo infidelidad": Kaminski confirma relación con Camila Andrade y desmiente a Carla Jara

06 may. 2024 - 01:58 hrs.

¿Qué pasó?

El bullado quiebre entre el periodista y presentador de televisión Francisco Kaminski y la actriz Carla Jara continúa dando que hablar.

A fines de marzo pasado, la exchica Mekano anunció el fin de su matrimonio tras más de 11 años con Kaminski y aseguró que había una "tercera persona involucrada". Días después, la misma Carla Jara apuntó a la exmiss Chile, Camila Andrade, y quien además era compañera de trabajo de su esposo, como la causante del quiebre matrimonial.

¿Qué dijo Kaminski?

Fue en conversación con el programa Podemos Hablar donde Kaminski señaló que "no hubo infidelidad, yo con eso estoy tranquilo. No le fui infiel de acto a mi señora, si cometí un error en entrar en el juego del coqueteo con una compañera de trabajo".

"Habíamos hablado que veníamos con una rutina constante, habíamos conversado que había un desgaste", señaló.

Viaje a Brasil

Con respecto a sus vacaciones en Brasil, afirmó que su matrimonio ya no estaba bien, sin embargo, viajó por "las ganas de querer luchar por una familia, de darse una oportunidad".

Aseveró que "no pude ser un buen marido, pero quiero ser un buen padre (...) Mi matrimonio no lo terminó Camila Andrade y ella también merece unas disculpas porque yo la metí en este tema. Los matrimonios terminan por dos personas, no hay una tercera".

