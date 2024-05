Su mamá es chilena: Así luce Jacob Tremblay, el niño que interpretó a Auggie en la película "Wonder"

18 may. 2024 - 20:10 hrs.

La película "Wonder", también conocida como "Extraordinario", se estrenó en 2017 y narra la historia de un niño llamado Auggie, quien tiene severas deformaciones en su cara.

El personaje fue interpretado por el joven actor canadiense Jacob Tremblay, quien en ese entonces solo tenía 11 años de edad.

Todo sobre Así luce

Una de las interrogantes que puede haber dejado su papel de Auggie es si es que las deformaciones de su rostro son reales o no.

Jacob como Auggie (Guioteca)

Lo cierto, es que solo fueron parte del personaje y Jacob tuvo que utilizar prótesis faciales y someterse a arduos procesos de maquillaje para la personificación.

[sgteNota][id]1054[/id][idArt]447808[/idArt][/sgteNota]

Desde su primera aparición en el cine el año 2013 que la carrera actoral de Jacob Tremblay ha ido en ascenso.

Los primeros años de su trayectoria cinematográfica estuvieron marcados por apariciones en películas como "Los pitufos 2" (2013), "Extraterrestrial" (2014), "Shut In"(2016), “The Book of Henry” (2017), “Good Boys”, "Doctor Sleep" (2019) y "Luca" (2021), donde fue actor de voz.

Jacob Tremblay en 2019 (Instagram)

En 2023 también fue parte del el live action de "La Sirenita" donde le dio la voz al personaje de Flounder.

El cine no es la única área donde ha explotado su talento, ya que el joven también ha participado en series de televisión como "American Dad!", "My Mother's Future Husband"y "Harley Quinn".

Sueña con conocer Chile

Aunque Jacob Tremblay nació el año 2006 en Canadá, el joven que ha hecho carrera en Hollywood tiene raíces chilenas, puesto que su madre y su abuelo materno nacieron en Chile.

"Por desgracia, nunca he ido (a Chile). Definitivamente, está en mi lista de deseos. Tengo muchas ganas de ir porque todavía tengo mucha familia que vive allí y me encantaría visitarlo. Sé que es un lugar hermoso", reveló el actor a BiobioChile en 2023.

Jacob junto a su madre, Christina Candia Tremblay (Instagram)

El joven de actuales 17 años también sinceró sus deseos por aprender a hablar español, idioma que catalogó como "hermoso".

"Desearía que mi abuelo le hubiera enseñado español a mi mamá, pero no sé por qué no lo hizo, así me lo habrían enseñado a mí. Creo que obviamente es un idioma hermoso, así que me encantaría aprenderlo", señaló.

Así luce Jacob Tremblay

Jacob Tremblay (AFP)

Jacob Tremblay (AFP)

Jacob Tremblay (AFP)

Jacob Tremblay (AFP)