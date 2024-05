Tiene un emprendimiento de paltas: Conoce el presente del exchico reality Leandro Penna

16 may. 2024 - 20:10 hrs.

Uno de los exchicos realities más recordados de los últimos años es el modelo argentino Leandro Penna, quien estuvo en tres programas de Mega entre 2014 y 2017.

Primero llegó a Chile a competir en "Amor a Prueba" junto a Aylén Milla, quien en ese entonces era su pareja, aunque en el mismo reality terminaron y la argentina se emparejó con Marco Ferri.

Tras el fin de su relación, Leandro volvió a un reality, esta vez en "¿Volverías con tu ex?", en donde nuevamente se reencontró con Aylén y con Marco. Sin embargo, esa vez vimos al argentino lejos de la versión que había mostrado en "Amor a Prueba". Incluso tuvo un affaire con Gala Caldirola, la ex de Marco.

La tercera vez fue la vencida para Leandro luego de competir en "Doble Tentación", reality que ganó junto a la cubana Lisandra Silva, con quien mantuvo una relación por algunos meses. Tras ello, Penna se alejó de la TV y se dedicó a varios nuevos emprendimientos.

¿Cuántos años tiene Leandro Penna y a qué se dedica en la actualidad?

Leandro Penna nació el 4 de septiembre de 1985 en Argentina y actualmente tiene 38 años y reside en Chile.

Tras su paso por los realities de Mega decidió alejarse de la televisión y creó varios emprendimientos en Chile. Aunque el más llamativo es un negocio de paltas fundado en 2020 y que se llama "Paltas Royal", las que vende al por mayor desde 10 kilos a lugares como La Vega, además de restaurantes, minimarkets y panaderías.

Según su descripción en Instagram, ofrecen paltas Hass y paltas peruanas y realizan delivery por todo Santiago. En esa misma línea, también fundó el negocio "Royal Fruit Latam", el que aparte de tener paltas, ofrece mandarinas, cerezas y plátanos.

Actualmente también exporta a Europa y Asia y cada vez crece más."Tengo más de 30 familias dándoles de comer, que son los empleados y todos los clientes", contó a Página 7 el año pasado.

Por otra parte, es el fundador de "El Refugio de Potrero", una casa de alojamiento tipo fundo con caballos que ofrece por el sitio de Airbnb y que está ubicado en una zona rural cerca de Córdoba, Argentina.

Paralelo a todo ello, desataca en redes sociales como un reconocido influencer que cuenta con 748 mil seguidores en Instagram. En sus publicaciones aparece haciendo promociones a un gimnasio, a una marca de perfume y otra de agua.

Leandro Penna y su desconocida hija adolescente

Hace unos meses, Leandro Penna sorprendió a sus seguidores luego de subir fotografías con su hija adolescente, quien ya tiene 15 años.

Leandro fue padre a los 21 años de Sofía, fruto de una relación con la argentina Romina Brizzio. El romance no resultó bien y se separaron antes del nacimiento de la pequeña. Incluso hace unos años el empresario reveló que la mujer no lo dejaba ver a su hija, aunque no contó por qué, pero el problema judicial ya habría sido resuelto.

En el ámbito amoroso, Leandro estaría soltero, luego de haber tenido una relación con la brasilera Talita Politta, a quien conoció tras su quiebre con Lisandra Silva.