Lucero y Manuel Mijares defienden a su hija tras duros comentarios sobre su cuerpo: "Pobres de los mediocres"

16 may. 2024 - 11:30 hrs.

En México hay una polémica que se ha extendido durante la última semana y que involucra a Lucero y Manuel Mijares junto a su hija Lucerito.

Resulta que la joven, cantante al igual que sus reconocidos padres, fue víctima de comentarios ofensivos por parte de los animadores de un programa de televisión azteca.

Al principio, la artista que destacó en el Festival de Viña del Mar en 2001 hizo una férrea defensa de su hija, apoyada por sus fieles seguidores. Y ahora fue el turno del autor de "Soldado del Amor", rompiendo su silencio después de varios días.

Lucero y Manuel Mijares junto a su hija Lucerito (Instagram)

¿Cuáles fueron las críticas contra Lucerito?

Todo comenzó cuando Lucerito confesó que suelen confundirla con un hombre cuando hace su vida cotidiana: "No soy la típica chica que se preocupa por lucir perfecta (...) quizás, mi estilo no encaje con lo que algunos consideren femenino. A veces, cuando llego a lugares como el cine, me saludan diciendo 'hola, bienvenido', y yo simplemente respondo 'gracias'. No me molesta en absoluto".

Sus dichos fueron abordados en el programa "¡Qué importa!", del canal Imagen Televisión de México y conducido por Sofía Rivera Torres, Eduardo Videgaray y José Ramón San Cristóbal, quienes básicamente se burlaron del cuerpo y apariencia de la joven artista.

"Qué bueno que te dé risa. Te confunden con un hombre, pero no dijiste con cuál: ¿el hombre araña o el hombre lobo? Puedes usarlo a tu favor", "Dios quita y Dios quita otra vez. Mijares todavía no se muere y ya se reencarnó en su hija, increíble" y "¿cuál es Mijares y cuál es la hija? Si no fuera por el afro, casi no sabemos" fueron algunos de los negativos comentarios expresados por el trío.

De izquierda a derecha, José Ramón San Cristóbal, Sofía Rivera y Eduardo Videgaray (Imagen Televisión)

"Pobres de los que no tienen inteligencia"

Tras lo emitido en el programa, Lucero utilizó su cuenta de X para defender a su hija y lanzar un contundente mensaje contra los presentadores de TV involucrados en la polémica, tratándolos de "mediocres" sin siquiera mencionarlos.

"Hermosa nena, joven admirable. Mi Lucero Mijares. Pobres de los mediocres, pobres de los que no tienen inteligencia, pobres de los que no tienen nada que decir más que burlarse de los demás", escribió en la plataforma social, adjuntando un video en que la aludida se refería a las críticas.

Hermosa nena joven admirable. Mi @LuceroMijaresOf

Pobres de los mediocres, pobres de los que no tienen inteligencia, pobres de los que no tienen nada que decir más que burlarse de los demás.

Así es, ni nos conocen, ni los conocemos, afortunadamente.

No nos importan.

Lo único… https://t.co/mZYC1SIF9n — Lucero (@LuceroMexico) May 7, 2024

El posteo de quien tuvo un fugaz romance con Felipe Camiroaga provocó que Rivera, Videgaray y San Cristóbal tuvieran que pedir disculpas al inicio de un nuevo capítulo, aunque no con la sinceridad esperada.

"Vamos a hacer algo que nunca hemos hecho, pero pensamos que hoy la ocasión lo amerita (...) Precisamente porque Lucerito lo dijo (que no le afectaba que la confundieran con un hombre), hicimos chistes de sus propias declaraciones y cuando se hace humor hay riesgo", declaró el trío.

"Pensamos que Lucerito es una muy bella persona en todos los aspectos de la vida, pero esa noche hicimos chistes de muy mal gusto en los ojos de algunas personas. Así es el humor, es subjetivo y que, por cierto, se ha vuelto excesivamente complicado en estos tiempos (...) Te ofrecemos una sincera disculpa", manifestaron, cerrando con un video que muestra un exabrupto de Manuel Mijares en el escenario.

El extracto del momento se publicó en la cuenta de X de Imagen Televisión, pero luego fue borrado, seguramente porque Lucero lo retuiteó, rechazando las disculpas: "CANCELADOS PARA SIEMPRE", escribió la también actriz.

CANCELADOS PARA SIEMPRE. — Lucero (@LuceroMexico) May 7, 2024

Manuel Mijares rompió su silencio

Consultado al respecto por la prensa mexicana, Mijares respondió: "Por el lado de papá, siempre que alguien se mete con tus hijos, reaccionas y te duele. Veo tranquila a Lucerito con todo el lío este".

"Quitando que sea mi hija, quitando que seamos papás, no creo que sea una buena imagen hablar de discriminación. No creo que sea correcto y más en estos tiempos", señaló, según consigna Hola.

Por último, junto con agradecer el cariño de sus seguidores y las muestras de apoyo recibidas, el mexicano concluyó que "tenemos la dicha de poder convivir con Lucerito, abrazarla. Es una niña adorable que ha perseguido su sueño. Está totalmente protegida por mí y Lucero".