Yamila Reyna preocupa tras ser internada en centro asistencial: Debió ser operada de urgencia

17 may. 2024 - 01:37 hrs.

¿Qué pasó?

La actriz y comediante argentina, Yamila Reyna, preocupó a sus seguidores luego de publicar una imagen en sus redes sociales donde se le ve internada en un centro asistencial capitalino.

Según detalló la propia intérprete transandina, acudió a un centro clínico y debió ser sometida a una intervención quirúrgica de emergencia.

El diagnóstico

Yamila sufrió en las últimas horas un ataque de apendicitis y tuvo que ser operada de urgencia.

Fue la propia actriz quien informó de la situación. “Definición de este día: indignada. A un día del lanzamiento del disco de Lucho Jara y a mi apéndice se le ocurre decirme ‘gracias, Yami, nos vemos, no te banco más’”, dijo.

“¿A ustedes les parece justa la vida? Aparte, ¿para qué sirve el apéndice? Para nada, me dicen los doctores. Y a él se le ocurre irse hoy, no podía ser la próxima semana, no, hoy”, se quejó.

Operación

Horas más tarde, Yamila reapareció por sus historias para informar que todo había salido bien.

“¡Buen día! Acá todo salió bien. Y mi apéndice les manda saludos. Al parecer lo vieron saliendo del país a ese ingrato”, cerró.