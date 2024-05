"Sácate partido": Carla Jara respondió a comentario machista de un usuario que le recomendó usar maquillaje

03 may. 2024 - 20:03 hrs.

Pocos días antes de que Francisco Kaminski reconociera su relación amorosa con Camila Andrade, Carla Jara publicó tiernas fotos junto a sus mascotas a través de redes sociales.

En una aparece junto a su gato —apodado por una seguidora como "Gatid Bowie", ya que el felino tiene sus iris de distinto color, al igual que el fallecido cantante David Bowie— y en la otra con su perro. Ambas imágenes tienen en común la sonrisa de la exchica "Mekano".

Ese posteo suma más de 58 mil likes y casi 200 comentarios, entre ellos, el de un cibernauta que le pidió "creerse más el cuento" y "ser más entretenida" con sus looks. Como era de esperarse, su machista intervención fue respondida por quienes admiran a Jara.

"Un poquito de producción"

El mismo día de la publicación de las fotos con sus mascotas, el usuario le comentó: "Se sabe que eres bella de rostro, pero un poquito de producción. Tan cara lavada siempre".

"Puedes ser más entretenida con tus look, jugar más, ponerte pestañas, arreglar las cejas, un poquito más de labios. Sácate partido, hermosa, créete el cuento", agregó el hombre.

El comentario que recibió la publicación de Carla Jara en Instagram.

La respuesta de Carla Jara

Al respecto, la también actriz que suma más de 1,2 millones de seguidores en Instagram respondió fiel a su estilo.

"Para qué, si estoy en mi casa... así me amo y me acepto. No necesito agregar cosas a mi rostro, ¡me encanta! Saludos", señaló, cuyo mensaje recibió más de 1.600 likes.

Sus fieles adeptas aplaudieron su respuesta, manifestando que no necesita ningún tipo de intervención: "Es hermosa así natural", "no necesita nada más que su amor propio", "la Carlita natural tiene una belleza que pocas pueden lucir" y "tiene un bello corazón y se refleja en su rostro" fueron algunas de las réplicas.

La respuesta de Carla Jara a comentario machista (Instagram)

