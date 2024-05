"Inventan tantas cosas": Carla Jara desmiente supuestos audios que "sepultarían la carrera" de Kaminski

02 may. 2024 - 17:10 hrs.

Desde que Carla Jara y Francisco Kaminski confirmaron el fin de su relación tras más de 11 años juntos, han surgido diversas versiones sobre lo que provocó el quiebre del matrimonio.

Hace algunas semanas fue la misma exchica Mekano quien acudió a un programa de televisión a contar su versión de los hechos y esta semana será el turno del conductor.

Previo a la emisión del estelar en que Kaminski detallará los pormenores de su ruptura, trascendió que Carla Jara tendría una serie de audios que podrían sepultar la carrera del comunicador.

"Lo que diga Francisco podría ser su condena televisiva. Carla Jara está esperando la entrevista que se va a grabar, para ver si exhibe pruebas, audios y mensajes que terminarían por sepultar la carrera televisiva de Kaminski", señaló el periodista Sergio Rojas en el programa "Que te lo digo".

Carla Jara y Francisco Kaminski (Archivo / Instagram)

"Carla Jara estaría esperando esta entrevista, porque me indican desde su círculo cercano que ella tendría audios y grabaciones de hace un par de semanas, de Francisco, bien fuera de sí, por teléfono", añadió, lo que fue replicado en diversos medios de comunicación.

"Inventan tantas cosas"

Los dichos de Sergio Rojas fueron desmentidos por la propia Carla Jara, quien comentó la publicación de un portal de farándula para descartar la existencia de las advertencias que se le atribuyen.

"Oye inventan tantas cosas", partió diciendo la exesposa de Kaminski, para luego aclarar que "yo no he advertido a nadie, no crean todo lo que dicen los programas de farándula!".

Carla Jara desmiente a Sergio Rojas.

En el posteo, la actriz se llenó de mensajes de apoyo luego de desmentir lo informado por Sergio Rojas.

"CARLITA te deseo lo mejor en tú vida, la verdad que ten claro que si esto ocurrió es el destino y deja que fluya", "todos estamos contigo", "tranqui Carlita todos sabemos y ya conocemos la farándula en Chile" y "todo se paga en esta vida, tú disfruta", son algunos de los mensajes que le dejaron.

