Se filtraron sus fotos y dio una entrevista: ¿Qué pasó con la verdadera Martha tras la serie de Netflix "Bebé Reno"?

El último gran éxito de Netflix esconde una oscura historia real detrás. El pasado 11 de abril se estrenó "Bebé Reno", una miniserie de siete capítulos protagonizada por el escocés Richard Gadd, quien además de escribir y producir el programa, vivió todo el acoso que en él se muestra.

Gadd, de 34 años, interpreta a Donny Dun, comediante amateur que trabaja en un pub. Un día conoce a una mujer solitaria, Martha (Jessica Gunning), una supuesta abogada que no tiene dinero para pagar una taza té. Él siente lástima y decide invitarla, sin saber las consecuencias que ese gesto tendría.

La interacción, aparentemente inofensiva, desencadenó un sinfín de situaciones de acoso y abuso que se repitieron durante años.

Además de visitarlo constantemente en sus shows, la mujer le envió más de 40.000 mails, lo esperaba en su casa e intimidaba a su exnovia.

La producción británica ha generado bastante impacto entre quienes la han visto, no solo por su trama, sino que también por la historia profundamente personal que presenta. Todo ocurrió en Londres, en 2015, pero se extendió hasta 2017.

El cómico ha dejado ver que no era su intención retratar a Martha de una forma negativa, sin dar pistar sobre su verdadera identidad. "El acoso es una especie de trastorno mental. Habría sido un error pintarla como un monstruo, porque no se encuentra bien y el sistema le ha fallado", señaló a The Independent.

De todas formas, muchos de los espectadores se apresuraron a buscar quién era Martha en la vida real y esta labor dio resultados, pues encontraron sus redes sociales, con fotos de ella y algunas de sus publicaciones coincidían con el guion de la serie.

The real life Martha (Fiona Harvey) from the Netflix Series ‘Baby Reindeer’ .

Fiona Harvey’s tweeted ‘hang my curtains’ to Richard Gadd….pretty conclusive. Indeed she had an iPhone 🤣 #babyraindeer pic.twitter.com/rxn3V3yPKn