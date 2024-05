"Piensa de nuevo": Lisandra Silva responde a usuaria que criticó responsabilidad de Raúl Peralta en tuición de sus hijos

02 may. 2024 - 09:11 hrs.

Lisandra Silva suele compartir su vida cotidiana a través de sus redes sociales. A sus más de dos millones de seguidores les muestra su participación en eventos de modelaje, rutinas de ejercicio y momentos junto a sus hijos, concebidos tras su relación con Raúl Peralta.

Uno de los últimos posteos de la cubana en su cuenta de Instagram consiste en una celebración del Día de las Madres, en la que aparece junto pomposo ramo de flores.

Entre las decenas de comentarios que tiene esa publicación, una usuaria se refirió a la tuición de sus dos pequeños, Noah y Leiah, deslizando implícitamente que la exchica reality de Mega se lleva la mayor responsabilidad en el cuidado de ambos.

"Espero que haya alguien que te ayude"

Específicamente, la cibernauta escribió el siguiente comentario en el posteo que suma más de 16.800 likes: "Qué lata debe ser luchar por un amor, casarte, tener hijos y para después separarse. Y una como mujer quedarse con los niños... Una lata (yo no tengo ni tendré hijos)".

"Espero que haya alguien que te ayude a cuidarlos y tú hacer tus cosas, Lis. Un abrazo", complementó la mujer.

La interacción generó múltiples respuestas por parte de seguidoras de la influencer. Una de ellas fue la siguiente: "La responsabilidad de sus hijos es compartida con el padre. Además, el hecho de tener hijos no es una excusa para dejar de hacer lo que ella quiera".

La misma usuaria de la mención original le contestó a esta última, manifestando que Lisandra se lleva la mayor parte de la preocupación de sus hijos.

Los comentarios a la publicación de Lisandra Silva (Instagram)

La respuesta de Lisandra Silva

Tal fue el debate generado, que la propia Lisandra se involucró para dar a conocer su punto de vista.

Etiquetando a la usuaria que dio origen a la conversación, respondió: "Qué lata tener que ir a comprar ingredientes al supermercado, pasar todo el día cocinando una deliciosa comida, poner la mesa y los platos, la decoración, degustar cada bocado para que luego todo se vaya por el baño y quedar con los platos sucios".

"Moraleja: disfruta cada momento de la vida sin pensar en el final, ¡no existe final! ¡Mañana se comienza de nuevo!", complementó la modelo.

Posteriormente, Silva dejó una reflexión en sus stories, adjuntando un pantallazo del comentario: "La vida no está afuera, está dentro. Depende solo de ti cómo decides vivirla. En tu mente está el problema o la solución. ¿Te has puesto a pensar que sin mente no existiría el problema? Piensa de nuevo, buenas noches".

La respuesta de Lisandra Silva a través de sus stories de Instagram.

Cabe mencionar que, tras la respuesta de la exfigura televisiva, la aludida nuevamente comentó, enfatizando que su mensaje no había sido para generar polémica.

"Lis, espero que no hayas malinterpretado mis palabras. Un abrazo grande y sí... mañana se comienza de nuevo", reforzando las palabras que escribió la cubana en sus historias de Instagram.

