La enfermedad que acompleja a Marcial del Río hace 15 años: "No hay remedios que me sirvan"

01 may. 2024 - 09:15 hrs.

A pesar de que por su apariencia demuestra ser un hombre con vitalidad, que se ejercita y que lleva una vida completamente sana, la situación de salud de Marcial del Río es más compleja de lo que parece.

Recientemente, el arquitecto y modelo se ha convertido en un vocero de la enfermedad que afronta y que incluso lo avergüenza en ciertas ocasiones.

¿Qué tiene Marcial del Río?

En conversación con Las Últimas Noticias, el ex Venga Conmigo, explicó su condición y cómo lo ha afectado en su día a día.

Marcial del Río

"Deambulé en doctores, descartando cosas y el diagnóstico es casi suerte. Un neurólogo me mandó a hacer muchos exámenes y descubrieron que tenía fibromialgia", contó.

Revela que sufre esta enfermedad hace 15 años y que su madre también la padeció. Además, todo comenzó con lo que parecía un indefenso dolor de espalda.

"No hay remedios que me sirvan"

"Los tratamientos son prueba y error en un principio. No sé si en un momento controlé la enfermedad, pero sí puedo tratar los dolores, pero cuando tengo crisis no hay remedios que me sirvan. Los medicamentos ayudan a estabilizar para no tener dolor intenso todo el tiempo", dijo Marcial.

Sumado a los dolores que le ha provocado la enfermedad, explica que el hecho de que sus seres queridos no comprendieran su situación, fue otro punto difícil.

"Me costó que mi círculo cercano me entendiera Por eso estoy en esta cruzada de visibilizarla, sobre todo ahora que se acerca el Día Mundial de la Fibromialgia", el cual será el 12 de mayo.

Por último, del Río destaca que esto también ha afectado su forma de relacionarse con sus hijos mellizos de 9 años.

"Soy un papá que no puede jugar a la pelota, ni correr, ni andar en bici, ni colgarme de un árbol. Trato igual de ser lo más compañero y ellos me entienden. Los acompaño al parque y me siento a mirar cómo ellos corren, juegan y saltan", lamentó.

