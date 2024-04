Fue pareja de Oriana Marzoli: ¿Cuántos años tiene, quién es su novia y qué hace hoy en día Tony Spina?

30 abr. 2024 - 20:10 hrs.

En el año 2014 comenzó "Amor a Prueba", uno de los realities de Mega más recordados de los últimos años en el que diferentes parejas debían convivir y realizar competencias en tríos con algún soltero o soltera.

En ese contexto, el italiano-español Tony Spina ingresó con su pareja de ese entonces, Oriana Marzoli, luego de haberse conocido en 2013 en "Mujeres y hombres y viceversa", un reality en España.

Posteriormente Oriana y Tony tuvieron varios encuentros y desencuentros, aunque ingresaron a otro reality de Mega: "¿Volverías con tu ex?" (2016), pero esta vez como expololos.

Finalmente, Tony sumó un tercer reality en Mega llamado "Doble Tentación" (2017), en el que también estuvo Oriana, aunque el italiano estaba con Flavia Medina. Sin embargo, tras esa experiencia en TV se perdió el rastro al italiano, quien actualmente ya no vive en Chile.

Tony y Oriana en "Amor a Prueba"

¿Cuántos años tiene Tony Spina y a qué se dedica?

Tony Spina nació 25 de febrero de 1989 en Italia, aunque es nacionalizado español. Actualmente tiene 35 años y se mantiene ligado al mundo de los espectáculos.

Tras su paso por los tres realities de Mega, Tony regresó a Europa, en donde estuvo en diferentes programas como "Gran Hermano VIP 7", en el 2019; "La Casa Fuerte", en 2020; y "Sola/Solo", en 2021.

En su cuenta de Instagram se describe como un modelo, rostro de TV e influencer. De hecho, tiene 1,1 millones de seguidores, en donde sube fotos de conatantes viajes y de experiencias personales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Tony Spina (@tonyspina_89)

También, cuando puede, ayuda a su mamá en el restaurante que tiene en Madrid, una pizzería napolitana de gran éxito en esa capital.

Su vida ha seguido muy ligada a la televisión y el mundo de la farándula y realities en España, y su última participación fue en "Vaya Vacaciones" durante el año 2023, en donde participó con su actual pareja.

¿Quién es la pareja de Tony Spina?

Tony Spina tuvo un complicado romance con Oriana Marzoli y años después ha reconocido que "era una relación tan tóxica... ¿Sabes cuando estás metido en un bucle y no ves salida, y cuando sales quieres entrar otra vez? Era ese tipo de relación. Cuando no estaba, quería volver”.

Sin embargo, en la actualidad se ve a Tony muy alegre en una relación con Marta Peñate, a quien conoció en 2020 en "La Casa Fuerte". De ahí en adelante la pareja se ha mantenido unida.

Ivette Vergara reaparece en redes tras separación de Fernando Solabarrieta: Sus hijos le dedicaron emotivos mensajes Hija mayor de Marcelo Ríos y Paula Pavic respondió a pregunta sin filtro sobre su padre María Jimena Pereyra se convierte en madre por primera vez: Presentó a su bebé en redes sociales Te puede interesar

Actualmente la pareja se encuentra en un proceso para ser padres ante algunos problemas que ha tenido Marta, por lo que han realizado diversos tratamientos de fertilización asistida.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Marta Pen?ate Amador (@martapenateamador)

Asimismo, en 2022 anunciaron su matrimonio. Sin embargo, la boda se ha ido postergando con los años, sobre todo, por el proceso médico en el que se encuentra la pareja para lograr su sueño de ser padres.

"Pensaba casarme primero, el año que viene, pero he recapacitado y me encantaría que mi hijo estuviera en mi boda”, contó la mujer a AS.

Todo sobre Famosos