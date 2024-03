¿Quién es Oriana Marzoli? Cuántos años tiene, cuál es su nacionalidad y a qué se dedica la chica reality

25 mar. 2024 - 17:10 hrs.

Uno de las personajes más icónicas durante la época dorada de los realities de Mega fue Oriana Marzoli, quien es recordada por haber estado emparejada con Luis Mateucci.

Marzoli participó en tres realities de nuestro canal: primero en "Amor a Prueba", entre 2014 y 2015 junto a Tony Spina; luego en "Volverías con tu ex" (2016) con Mateucci, en donde fueron ganadores; y finalmente en "Doble Tentación" (2017), reality en el que terminó siendo expulsada por agresiones físicas y psicológicas.

Han pasado largos siete años de ese reality y Oriana nunca más volvió a aparecer en la televisión chilena, pero durante estos años tuvo una larga carrera en el extranjero. Ahora vuelve a Chile para tener nuevamente una incursión en un reality show de la TV local.

Oriana Marzoli: Edad, nacionalidad y trayectoria

Oriana Marzoli nació el 13 de marzo de 1992 y hoy tiene 32 años. Nació en Caracas, Venezuela, pero se radicó en España desde los 14 años, lo que explica su marcado acento español.

Oriana en "Volverías con tu ex"

Oriana quiso estudiar para ser abogada, pero congeló la carrera tras un par de meses. Tras ello, en 2012 hizo un casting para un dating show muy conocido en España, "Mujeres y hombres y viceversa", en donde ingresó y rápidamente se hizo conocido por sus polémicas y discusiones.

Fue ahí en donde conoció a Tony Spina, con el que estuvo emparejada por cerca de dos años y con el que terminó en "Amor a prueba". Antes de llegar a Chile esta mujer consiguió más fama también en el reality "Supervivientes 2014".

En nuestro país rápidamente se hizo muy conocida tras su relación con Luis Mateucci y sus conflictos con varios participantes de los diferentes realities. Sin embargo, tras su expulsión de "Doble Tentación" se le perdió el rastro.

¿Qué hizo Oriana Marzoli tras irse de Chile?

Tras irse de nuestro país, Oriana continuó su carrera en el mundo de los realities y la farándula, pero esta vez en España, en donde estuvo en programas como participante, en otros como colaboradora y hasta protagonista, y en otros como opinóloga. También es muy popular en redes sociales.

"Gran hermano VIP 6", "SV: Tierra de nadie", "Ven a cenar conmigo: Summer edition", "Algo pasa con Oriana", "Una vida de mierda", "Crazy Trip Tailandia", "Crazy Party", "La Casa Fuerte", "Mujeres y hombres y viceversa" y "Celebrity Game Over" fueron los programas en los que estuvo entre 2017 y 2022.

Oriana ha dicho con orgullo que se dedica al mundo de los realities y destacó el apoyo que ha recibido de su madre: "Ella entiende que es mi trabajo y una forma muy respetable de ganar dinero, porque yo no hago nada malo. Ella es mi fan número uno (...). Soy muy regalona de ella", comentó en ecured.cu.

Según el citado sitio, la joven vive sola en Madrid junto a su perro bulldog negro llamado Cucco, aunque su madre la visita todos los días, e incluso le hace la comida.

Asimismo, tiene su propio canal de Mtmad, sitio web sobre influencers españoles, en donde sube videos hablando de su vida personal.

Oriana comentó su regreso a Chile y tuvo palabras para Luis Mateucci

Respecto a su regreso a Chile, la chica reality comentó a LUN: “He madurado bastante. No van a ver a la misma Oriana, la esencia es la misma, pero hay matices que están pulidos. Ahora cuando discuto intento argumentar un poco más y no quedarme en lo superficial, y con eso me refiero a lo banal, a lo primero que veo”.

"Cuando comencé a hacer realities en Chile tenía 23 años, ahora tengo 32, para que quede claro… entonces la gente cambia, madura, muta", agregó.

La mujer también admitió llevarse bien con su expareja Luis Mateucci, quien es ahora novio de Daniela Aránguiz. "Le tengo un cariño enorme, es uno de mis ex con los que mejor relación tengo y tuve en el pasado", admitió Oriana.



