Pedro Pascal: Conoce su edad, dónde nació y quiénes son sus padres y hermanos

24 may. 2024 - 14:10 hrs.

Pedro Pascal es el actor chileno del momento. Pero no solo lo dicen sus fanáticos, ya que en febrero pasado la prestigiosa revista Variety lo eligió como una de las 11 estrellas que están brillando en la industria del entretenimiento.

Luego de haber tenido pequeños personajes en series policiales, pasó a encarnar roles secundarios en importantes producciones como "Game of Thrones" o "Narcos". A partir de ahí, su carrera solo ha ido en ascenso, logrando ser el protagonista de "The Mandalorian" y "The Last of Us".

Todo sobre Pedro Pascal

Además de sus proyectos en televisión, Pascal también ha incursionado en el cine de la mano de películas como "Wonder Woman 1984" y "El peso del talento". En noviembre de 2024 lo podremos ver en la esperada cinta "Gladiador 2".

¿Quién es Pedro Pascal?

A estas alturas, Pedro Pascal es reconocido tanto a nivel nacional como internacional. Su carisma y talento escénico lo han convertido en una de las celebridades más populares en redes sociales. Sin embargo, su camino al éxito no ha sido fácil.

José Pedro Balmaceda Pascal nació en Santiago el 2 de abril de 1975, por lo tanto, hoy tiene 49 años. Su madre, Verónica, fue psicóloga infantil, mientras que su padre, José, es médico de fertilidad.

Durante sus primeros años de vida, la familia de Pedro tuvo que huir de la dictadura de Augusto Pinochet. Sus padres eran simpatizantes del socialismo, y su primo, Andrés Pascal Allende, sobrino del expresidente Salvador Allende, ejerció como secretario general del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

En ese entonces, cuando él tenía 1 año de vida y su hermana Javiera 3, consiguieron asilo político en Dinamarca, donde vivieron durante algunos años. Tiempo después se trasladaron a San Antonio, Texas, en Estados Unidos, donde nacieron sus otros dos hermanos, Nicolás y Lux.

La muerte de su madre Verónica

En tierras norteamericanas, Pedro tomó clases de teatro. Ya graduado del colegio, en 1993 se mudó a Nueva York para perseguir sus sueños y estudiar actuación en la Tisch School of the Arts.

Luego de que su padre enfrentara un delicado problema judicial a raíz de su trabajo, su familia regresó a Chile. Al regresar, José y Verónica se separaron y en el 2000, cuando Pedro tenía 24 años, su madre se suicidó.

”Fue el amor de mi vida. Pienso en ella todos los días. Como no rezo, no puedo decir que tengo una práctica para sentirla cerca, pero vivo para ella, aunque se haya ido", manifestó el actor en una entrevista a La Tercera.

A raíz de esta trágica pérdida, Pedro optó, hace algunos años, por anteponer el apellido de su madre ante el mundo artístico. La misma decisión tomó su hermana, la también actriz Lux Pascal.