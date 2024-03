"La gente se acerca a mí para estar con él": Lux Pascal habla sobre la fama de su hermano Pedro

21 mar. 2024 - 20:30 hrs.

La actriz chilena, Lux Pascal, hermana de Pedro Pascal, confesó en una reciente entrevista los efectos que ha tenido en su vida la fama mundial de su hermano.

Según lo revelado por la actriz, el éxito del protagonista de "The last Of Us", ha tenido consecuencias tanto positivas como negativas en su carrera.

Pedro y Lux Pascal / AFP

“Te abre puertas"

Fue en una entrevista en el programa de The Clinic,“Dos en la ciudad”, donde Lux conversó con el periodista Iván Guerrero sobre la importancia de su apellido en su carrera.

“Tengo conciencia que me ha ayudado”, reveló la actriz sobre la fama de su hermano durante la conversación.

“Te abre puertas, y esas oportunidades llegan cuando uno está preparado para que lleguen", comentó sobre el tema.

Sin embargo, reveló que el éxito de Pedro también la ha perjudicado en ocasiones: "A veces, me ha jugado en contra, porque de repente siento que la gente se acerca a mí para estar con mi hermano".

"Uno en privado habla de ellos, como que la Javiera es la mujer más fuerte que conozco y no hay nada que ella haga que no me guste. Igual me pasa con mi hermano", señaló Lux sobre su vida familiar.

"El amor hay que expresarlo y la admiración se debe decir. No proyectar lo que uno piensa que tiene que hacer, sino que solucione solo", agregó.

Actualmente, la actriz reside en la ciudad de Nueva York, donde se graduó de Juilliard, una prestigiosa escuela de artes americana.

Todo sobre Lux Pascal