"Happy Birthday, Mom": Pedro Pascal sorprende con fotografía junto a sus hermanos recordando el cumpleaños de su madre

17 feb. 2024 - 13:15 hrs.

El actor chileno, Pedro Pascal, subió una particular foto junto a sus hermanos y hermanas con motivo de la celebración del cumpleaños de su madre, Verónica Pascal.

La mujer, que se quitó la vida en 1999, tuvo un impacto importante en la vida del intérprete, quien decidió usar su apellido materno en su nombre artístico.

"Happy Birthday, Mom"

Ayer, viernes 16 de febrero, Pedro Pascal compartió una fotografía en su cuenta de Instagram, donde se muestra posando junto a sus tres hermanos: Javiera, Nicolás y Lux.

Todos tenían una postura particular, que asemeja a una fotografía de su madre que el actor compartió en esta red social, pero en 2018.

Junto al post, Pascal escribió: "Javi, Pedro, Nico, Lux. Los otros cuatro fantásticos. Happy Birthday, Mom. Viva Chile".

La imagen ya alcanzó más de un millón 200 mil "Me Gusta", y comentarios como "el mejor país de Chile", "no hay foto más chilena que sacarse una foto en la playa con los hermanos" y "que orgullo ver al mandaloriano en El Quisco".

Verónica Pascal y su pareja, el médico José Balmaceda, tuvieron que huir de Chile tras la llegada del Golpe Militar en 1973. Los hijos que tenían en ese entonces, Javiera y Pedro, también tuvieron que irse.

"Siempre me brindó un apoyo increíble y sentí que ella sabía algo que yo no. Nada de mi éxito sería real si no fuera por ella", dijo el actor sobre su madre en una entrevista con la revista People en 2020.

