Katherine Orellana se sincera desde su internación en centro de rehabilitación: "Soy alcohólica"

17 feb. 2024 - 09:15 hrs.

La cantante Katherine Orellana volvió a internarse en un centro de rehabilitación para retomar su tratamiento de adicción al alcohol, tras ausentarse por un par de meses.

En ese sentido, la exintegrante de “Rojo” se sinceró sobre su situación actual y reveló que es “alcohólica”.

¿Qué dijo Katherine Orellana sobre su alcoholismo?

En conversación con LUN, la cantante comenzó dando a conocer que tras someterse a un bypass gástrico en 2007, cambió “la adicción a la comida por la adicción al alcohol (…) Soy alcohólica”.

Instagram (@kathyorellanasoto)

Orellana, que desde el 27 de noviembre de 2023 se encuentra internada en la Fundación Creeré, centro de rehabilitación de Talagante, aseguró ser “otra mujer” desde que inició su terapia.

Sin embargo, debió ausentarse durante dos meses luego de que su madre sufriera un ACV. “Tuve que ir a cuidarla, estuvo a punto de morir, quedó semi postrada. Ahora que anda en burrito y que sus hermanas la pueden atender, retomé el tratamiento el 28 de enero”, confesó.

La artista detalló que “tuve la necesidad de internarme porque llevaba más la mitad de mi vida tomando demasiado alcohol”, y recalcó que “todos los días uno se siente tentado, porque esta es una enfermedad para toda la vida”.

“No puedo decir que gracias a la rehabilitación nunca más me van a dar ganas de tomar o de consumir. Eso no va a suceder. Acá me enseñan mecanismos para poder controlar esa ansiedad, canalizar la energía de una mejor forma”, agregó.

Pese a lo anterior, Orellana subrayó que “hoy soy otra mujer. Llegué aquí con muchas caretas. Me veo una persona muy fuerte y resiliente, pero en definitiva lo que hace el tratamiento es desarmarte y armarte nuevamente”.

“Yo ahora entro en un proceso de armado de todo lo que destruimos por dentro. Es como destruir un edificio, sacar todos los escombros y volver a construir sobre cimientos bien firmes, piso por piso”, concluyó.

Todo sobre Famosos chilenos