Tragedia familiar en Villa Alemana: Conductor que protagonizó fatal accidente iba a alta velocidad y fumando

09 may. 2024 - 13:57 hrs.

¿Qué pasó?

Este jueves, se decretó prisión preventiva para el conductor de un microbús que en la noche del pasado domingo, en Villa Alemana, región de Valparaíso, colisionó con la parte trasera de un automóvil que estaba siendo remolcado con una cuerda por otro vehículo, hecho que causó la muerte de dos menores y sus padres.

Cabe recordar que tras el impacto que se produjo en el kilómetro 93 de la Ruta 60-CH, el automóvil impactado se incendió.

La formalización del conductor de microbús que protagonizó accidente en Villa Alemana

El chofer fue formalizado por cuatro delitos de cuasidelito de homicidio, pero el Ministerio Público indicó que dependiendo del resultado de pericias pendientes podría configurarse delitos de homicidio con dolo.

ATON / referencial

El fiscal adjunto jefe de Villa Alemana, Osvaldo Basso, señaló que "nos dieron un plazo para investigar de 120 días y esperamos que dentro de esos días nos llegue los informes de autopsia debidamente acabados del Servicio Médico Legal (SML) y sobre todo el informe técnico pericial de la SIAT, con declaraciones y otros antecedentes más que no hemos podido conocer y que eventualmente nos permitirían recalificar este título de castigo a otro de mayor entidad".

"Claramente, este caso podría derivar a una entidad superior, el cual sería un homicidio con dolo eventual, pero para ello se requiere ya contar con los informes técnicos", agregó.

Conductor de microbús conducía a alta velocidad

Durante la audiencia se expusieron dos videos que dejan en evidencia el actuar del acusado al volante.

El persecutor detalló que al conductor "se le atribuye las causas basales que le acreditó la SIAT: no estar atento a las condiciones del tránsito (...), además del impacto por alcance. La colisión por atrás también está claramente regulada por la Ley de Tránsito como una infracción grave".

Basso añadió que el imputado conducía "a una velocidad no razonable ni prudente. Se aprecia en el video cómo él conducía a una velocidad no razonable, no prudente y en el segundo video que no estaba atento a las condiciones de tránsito, se le aprecia incluso hasta fumando".

Padres e hijos fallecidos en accidente en Villa Alemana

Sobre la muerte de la madre y los dos hijos, el fiscal expuso que "según lo que nos informa el SML, las tres primeras personas fallecieron por traumatismo" y no por el incendio del automóvil.

En tanto, aclaró que el padre sí sufrió quemaduras antes de su deceso y "falleció al día siguiente por la gravedad de sus lesiones".