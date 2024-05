Encuesta Cadem por Ley de 40 horas: El 53% de los trabajadores dice que su empresa le redujo la jornada laboral

19 may. 2024 - 20:30 hrs.

¿Qué pasó?

Meganoticias entrega los resultados de la encuesta Plaza Pública de Cadem de este domingo 19 de mayo, la que abordó, entre sus puntos, la aplicación de la reducción gradual de la jornada laboral en el marco de la Ley de 40 horas.

Cabe recordar que el pasado 26 de abril entró en vigor la primera reducción obligatoria de la jornada de trabajo de 45 a 44 horas semanales, cuya implementación no puede significar una reducción de las remuneraciones.

Reducción de jornada laboral

Ante la consulta: "A propósito de la ley de 40 horas, ¿Su empresa redujo la jornada laboral?", el 53% respondió que "sí" y 44% que "no". Además, un 3% "no sabe / no responde".

Respecto a quienes respondieron que sí le redujeron la jornada laboral, al ser interrogados sobre ¿Cómo le redujeron la jornada…?, 69% aseguró que la reducción fue de "1 hora restada a un día específico de la semana"; mientras que a 18% le redujeron "1 hora repartida en varios días a la semana"; el 6% dijo que fue de "otra" forma; y un 7% "no sabe / no responde".

Frente a la consulta: "¿En su empresa la reducción de la jornada laboral tuvo un impacto…?", 62% aseguró que fue "positivo"; 33% que "no tuvo ningún impacto"; 3% señaló que el impacto fue "negativo"; y 2% "no sabe / no responde".

Flexibilidad laboral

Ante la interrogante: "Respecto a la jornada laboral, ¿Ud. tiene un horario…?", 72% de los encuestados indicó tener "horario fijo" y 27% "flexible". El 1% "no sabe / no responde".

En la misma línea, al ser consultados: "Respecto a la jornada laboral, ¿Ud. prefiere…?", 55% sostuvo que prefiere "tener horario flexible" y 45% "tener todos los días un horario fijo".

Aprobación Presidencial

Interrogados por: “Independiente de su posición política, ¿Usted aprueba o desaprueba la forma como Gabriel Boric está conduciendo su Gobierno?”, un 28% de los encuestados manifestó que aprueba la gestión del Mandatario y un 66% que la desaprueba. Además, el 4% “ni aprueba ni desaprueba”; y un 2% “no sabe / no responde”.

Variación respecto a la encuesta pasada

Lo anterior muestra un aumento de un 2% en la aprobación a la gestión del Presidente Boric, mientras que la desaprobación a la gestión del Mandatario se mantuvo con el mismo porcentaje, respecto a la misma consulta realizada el pasado 10 de mayo.

La encuesta fue elaborada con los datos entregados telefónicamente por hombres y mujeres de 18 o más años, habitantes de las 16 regiones del país, logrando 702 casos efectivos de un total de 6.882 llamados realizados. Esto representa una tasa de éxito de un 10,2%.

