"Se vio raro": Katherine Orellana aclara video que causó alarma entre sus seguidores en redes sociales

15 feb. 2024 - 17:10 hrs.

La cantante Katherine Orellana entregó explicaciones luego de publicar un video que causó preocupación entre sus seguidores.

En el clip compartido por la exintegrante de "Rojo" se le veía bailando y hablándole a la cámara, aunque no se escuchaba lo que decía. En la descripción del posteo indicaba: "No tomé nada, ni fumé, ni nada. Juguemos un poco, ¿qué artista te gusta?".

"Se vio raro"

La publicación provocó que sus seguidores realizaran comentarios indicando que se veía extraña y parecía desorientada. Debido a las especulaciones que surgieron, la cantante aclaró la verdad tras el video, en el programa "Que te lo digo".

"En Instagram, que se vea raro, a estas alturas… eso da risa, con tanto filtro", señaló de entrada.

Orellana reveló que en el video no estaba bajo los efectos de las drogas ni del alcohol y sinceró que sabía que habría rumores relacionados con una recaída en las adicciones.

"Estaba bailando y, además, siento que se vio raro, porque me cambié el estilo de pestañas, me puse 5D, y parece que el ojo se ve diferente", confesó.

En esa línea, también sinceró que "yo sabía que después de ese último video, todos iban a empezar a decir que había recaído, pero no, gracias a Dios".

"Me volví a internar"

Katherine Orellana, además, informó que volvió a internarse en un centro de rehabilitación para retomar su tratamiento, lo que ocasionará que su presencia sea intermitente en las redes sociales.

"Yo termino este tratamiento, y voy a estudiar. Quiero rehabilitar a más gente, ayudar a las mujeres. Creo que mi testimonio es demasiado potente, y Dios hace las cosas por algo", sinceró, según recoge Página 7.

Adicionalmente, en un video que compartió en Instagram, señaló que "voy a estar un tiempo apartada de las redes sociales porque me volví a internar en mi hogar, mi mamá está caminando bien, ya puede estar haciendo cosas solita y yo tengo que terminar mi tratamiento de rehabilitación que me ha cambiado la vida y me la ha devuelto".

La cantante también ofreció su ayuda a quienes tengan problemas con las drogas o el alcohol y señaló que pueden hablarle para que ella los contacte con terapeutas.

