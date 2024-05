Delincuentes disparan contra carabineros en medio de extensa persecución tras robo de vehículo

16 may. 2024 - 06:31 hrs.

¿Qué pasó?

En la noche del pasado miércoles, se registró una extensa persecución policial a delincuentes que habían robado un vehículo, en medio de la cual los sujetos dispararon contra una patrulla policial.

La persecución concluyó con una colisión, que permitió detener a tres menores de edad.

¿Qué se sabe del robo del vehículo que generó la persecución?

Fue en calle Coventry, en la comuna de Ñuñoa, que los delincuentes robaron un automóvil Ford Explorer blanco.

"Bajo como a las once y media de la noche a buscar un cargador al auto que estaba estacionado en la calle y cuando voy volviendo tres personas van encima mío, uno con un extintor y uno con un arma de fuego", contó la víctima.

"Lo que más da nervio es la violencia que tratan de usar para obtener las llaves. Yo las llaves ya se las había entregado, iba a entregar todo lo que tuviera y el celular no lo tenía, cuando me lo pedían no lo tenía no más, y ahí se enojaron más", agregó.

La persecución policial tras el robo del vehículo

Luego de concretar el robo, los sujetos escaparon por Tobalaba, encontrándose con personal de Carabineros, quienes alertaron sobre la huida.

"El vehículo habría huido en dirección a Américo Vespucio, donde fue interceptado por un vehículo policial, el que inició un seguimiento controlado", contó el teniente Francisco Cabeza, de la prefectura Oriente.

"Los sujetos salieron de la autopista, se fueron hacia el sector de La Pintana, donde además efectuaron diversos disparos al vehículo policial en el que se desplazaban nuestros carabineros, quienes contestaron el ataque directamente, realizaron disparos con sus armas de servicio", agregó.

La detención de los delincuentes

La persecución concluyó en calle Observatorio con Santa Rosa, donde el vehículo en el que escapaban los sujetos se detuvo y generó una colisión.

De este modo, se logró capturar a tres menores de edad, de los cuales uno de ellos contaba con una orden de detención vigente.

Además, se incautó armas de fuego y se recuperó el vehículo robado.