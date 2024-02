"No puedes dar lo que no tienes": Lisandra Silva responde a críticas por viajar sin sus hijos

15 feb. 2024 - 14:10 hrs.

La empresaria Lisandra Silva fue criticada en redes sociales por pasar San Valentín viajando y estando alejada de sus hijos, Noah y Leiah.

La exchica reality actualmente se encuentra recorriendo Tailandia, en un viaje que ella calificó como un "autorregalo".

"Feliz Día de los Enamorados desde Tailandia. El mejor auto regalo que me pude hacer para esta fecha tan especial!", señaló en una publicación de Instagram, donde compartió la fotografía del interior de un vehículo.

"Les deseo a todos que encuentren el mejor amor de todos, el más puro, el más trascendental y el más importante. E L A M O R P R O P I O", añadió, para luego desearle un feliz San Valentín a sus seguidores.

"No puedes dar lo que no tienes"

Uno de los comentarios que recibió la publicación fue el de una seguidora que señaló que "el único amor puro es el de los hijos y para toda la vida".

Lisandra no se quedó callada y respondió la crítica con una analogía que evidencia la importancia del amor propio para poder entregarle amor al resto.

"No puedes dar lo que no tienes, te invito a que agarres un vaso de agua vacío y cuando tu hijo te pida agua se lo entregues! Quedará con sed, porque no hay agua y tú quedarás frustrada porque quieres darle algo que no tienes!", lanzó la influencer ante la crítica.

Inmediatamente después, Lisandra detalló que "así funciona el amor, si no tienes amor propio les entregarás tristeza, frustración y resentimiento, y cuando crezcan exigirás de vuelta toda la vida atenciones, amor y tiempo que gastaste en ellos!".

Luego, la cubana entregó un consejo para mejorar la relación con el resto.

"Llena tu vaso y entregarás amor incondicional! Entrega el vaso vacío y entregarás carencias y ansiedades!", indicó, para finalmente aclarar que "no tengo la verdad absoluta, es sólo cómo veo la vida".

