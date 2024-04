Muerte de Carabineros: Autoridades llegan a comisaría Los Alamos en medio de protestas

27 abr. 2024 - 12:47 hrs.

¿Qué pasó?

En medio de manifestaciones, pasado el mediodía de este sábado 27 de abril, llegaron hasta la comisaría Los Alamos diversas autoridades, entre las que se contaban el ministro Álvaro Elizalde; la presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola; la vocera de gobierno, Camila Vallejo, y el fiscal nacional, Ángel Valencia.

Las personas que se encontraban en el exterior increparon a los personeros y hasta se produjo un diálogo con el fiscal Valencia.

Vale recordar que la madrugada de este sábado, tres carabineros de esa comisaría fueron encontrados calcinados dentro de una patrulla policial en una ruta de la localidad de Cañete, en las cercanías de la ciudad de Concepción.

Una emboscada contra los uniformados

El gobierno ha adelantado que el hecho se trataría de una emboscada contra los uniformados.

La ministra del Interior y Seguridad, Carolina Tohá, dijo que "se recibió por parte de Bomberos el aviso de un vehículo incendiándose y, cuando llegaron al lugar, descubrieron que se trataba de una patrulla de Carabineros".

"Al interior del vehículo, descubrieron a los tres funcionarios fallecidos, en esta condición de calcinados", agregó Tohá, que también se encuentra en la zona.

El atentado ocurrió el día en que Carabineros celebra su aniversario 97, por lo mismo, la tradicional ceremonia fue cancelada.

"No tengo registro en mi historia, de 38 años de servicio, de la muerte de un carabinero, y no solo de uno, sino tres asesinados de forma cruel, el día de nuestro aniversario. Esto no fue casual, no fue al azar", dijo el director general de Carabineros, Ricardo Yánez.

"Les aseguro a los chilenos y chilenas que no habrá impunidad y que daremos con el paradero de los autores de este terrible crimen", aseguró el Presidente Gabriel Boric, quien calificó a los autores del este triple asesinato como "terroristas".

Junto con Boric, en una señal de unidad institucional, viajaban a la ciudad de Concepción los comandantes del Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina, además de parlamentarios, y el presidente de la Corte Suprema.

"Acá no hay fisuras; somos una sola fuerza del Estado de Chile, de la sociedad chilena en contra de esos delincuentes, en contra de esos terroristas que hayan cometido este asesinato que enluta a todo el país", agregó el mandatario.

Sigue la transmisión de Meganoticias Ahora

Todo sobre Carabineros