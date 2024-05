"Siempre juntos": Carla Jara viajará junto a su hijo a Brasil para conocer a Karol G

10 may. 2024 - 14:03 hrs.

Carla Jara anunció en sus redes sociales que se irá a Brasil junto a su hijo, Mariano Kaminski, para conocer a Karol G, cantante colombiana que se encuentra en ese país en medio de su gira "Mañana será bonito".

La influencer ha estado en el ojo del huracán debido a su bullada separación de su exesposo, Francisco Kaminski, a quien acusó de serle infiel con Camila Andrade.

"Siempre juntos. Nos vamos a ver a Karol G", escribió Jara junto a una fotografía de ella y su hijo desde el Aeropuerto de Santiago.

¿Por qué Carla Jara irá a ver a Karol G a Brasil?

La historia de la actriz con "La Bichota" se remonta a los conciertos que ofreció la artista en Chile, específicamente cuando se viralizó un video de una amiga suya transmitiéndole el show por medio de una videollamada.

En la pantalla del celular de la amiga de la exchica Yingo, se le puede ver a ella cantando y disfrutando los hits de Karol G, a lo que la misma compositora reaccionó emocionada.

"Carlita! No te conozco pero con esto puedo ver que tus Amigos te aman", escribió la también empresaria colombiana en una historia de su cuenta de Instagram donde compartió el viralizado video.

"Ni siquiera había visto mi teléfono y me encuentro con mensajes de que Karol G subió ese TikTok que me muestran a mí viendo su concierto desde mi casa porque no pude ir", comentó la actriz hace unas semanas con respecto a la reacción de "La Bichota".

"Me manda un mensaje lindo. Así que nada, estoy en llamas. Lo voy a ver ahora y se los comparto", añadió en sus redes sociales, donde suma más de un millón de seguidores.

