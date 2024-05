Bruno Galassi: Conoce el presente del exparticipante de "Doble Tentación"

20 may. 2024 - 14:15 hrs.

Uno de los realities más recordados de la historia de Mega fue "Doble Tentación", en el que una serie de parejas se encontraban con solteros que buscaban poner en riesgo su relación.

Uno de los participantes más destacados fue el argentino Bruno Galassi, a quien se le recuerda por sus conflictos con Luis Mateucci y por un intenso romance con la argentina Melina Figueroa, con la que terminaron siendo eliminados a la semana 10 de competencia.

Todo sobre Famosos

Sin embargo, tras su salida del encierro la relación no prosperó. "Su círculo de amigos y el mío son muy diferentes. Yo no podría ser parte del suyo, porque pienso diferente", confesó la argentina a LUN. Tras su paso por el reality, Bruno se alejó de la TV y no se le conoce ninguna pareja.

Bruno Galassi en "Doble Tentación"

¿Cuántos años tiene y qué pasó con Bruno Galassi después de "Doble Tentación"?

Bruno Galassi ingresó a "Doble Tentación" con 28 años y en la actualidad ya tiene 36 años. Nació en Rosario (Argentina) el 11 de febrero de 1988 y su único paso por TV fue en Mega.

El argentino llegó al reality como un exitoso hombre de negocios en su país de origen, aunque luego de "Doble Tentación" se mantuvo en Chile por un tiempo.

Incluso, en 2019 compitió con Yadranka Tomic para ser rey y reina del Festival de Viña del Mar, pero no resultó ganador. También, en 2018 participó en un videoclip del tema "Tal Vez" de la cantante chilena Luenna.

Tras ello, en 2021 Galassi sorprendió al anunciar la creación de una cuenta en la plataforma para adultos Onlyfans. "Siempre me ha gustado exhibirme públicamente y en privado. Andar desnudo por la vida es lo que soy... para mí es una sensación muy agradable", con a LUN en esa ocasión. Su suscripción costaba alrededor de 11 dólares mensuales.

Bruno Galassi y sus emprendimientos: ¿A qué se dedica en la actualidad?

Después del reality, Galassi se dedicó a varios emprendimientos y proyectos personales. Uno de ellos fue la productora Inflate Chile, que se dedicaba al armado de cargas gigantes para eventos, aunque en la actualidad este proyecto estaría inactivo, pues su Instagram no publica nada hace 3 años y medio.

Asimismo, según Glamorama hace unos años lanzó una línea de gafas llamada "Hardem", la que actualmente vende de manera online en Argentina y también a Europa. También, tiene un emprendimiento de gorras (jockeys) llamado "Clo-p".

Según su cuenta de Instagram, Galassi ha incursionado como DJ e incluso ha participado de varios eventos y fiestas en los que ha estado encargado de poner la música.

Bruno Galassi como DJ

"Vida sana y deporte" es su descripción en Instagram, en donde tiene casi 400 mil seguidores y destaca con fotografías de viajes y una vida llena de ejercicio.