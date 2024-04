Aseguran que Luis Mateucci terminó por teléfono con Daniela Aránguiz: "Se descontroló"

19 abr. 2024 - 09:10 hrs.

Un nuevo quiebre amoroso habría ocurrido en el mundo de la farándula local. Resulta que Luis Mateucci y Daniela Aránguiz, habrían puesto fin a su relación de poco más de un año.

Así lo contaron en el programa "Qué te lo digo", en el cual narraron que el argentino, que se encuentra encerrado en un reality en Perú, contactó a Daniela y por teléfono terminó con ella.

El fin de la relación de Mateucci y Aránguiz

En el espacio farandulero, indicaron que durante la tarde de este jueves 18 de abril, Luis Mateucci pidió a la producción del reality que le facilitaran un teléfono para contactarse con Daniela Aránguiz.

Esta última no esperaba que Mateucci terminara con ella. De hecho, al teléfono habría reaccionado mal ante la sorpresiva declaración de quien fuera su pareja.

"Desde Canal 13 me contaron que fue irreproducible lo que dijo (...) creo que está descontrolada, me dijeron así", expresó Paula Escobar, periodista del "Que te lo digo", quien también habló con Aránguiz para saber su versión de los hechos.

"Yo hablé con Daniela para preguntarle, ella tiene una versión muy particular, muy personal y yo con esa versión me comunico con la fuente que me llama y me dice: ‘Paula no, Luis terminó con ella, se descontroló lanzó penas del infierno hacia Canal 13 que le estaban lavando el cerebro y le dijo cosas irreproducibles", aseveró Escobar.

En el programa, revelaron que la motivación de Luis Mateucci para terminar con Daniela Aránguiz se debe a que estaría interesado en otra compañera del reality: la brasileña Daniela Collet, exesposa de Eduardo Vargas.

