Boric reconoce "error" en indulto a Luis Castillo y aclara que "jamás festiné" con el perro "matapacos"

El Presidente Gabriel Boric abordó lo que fue la condena dictada el lunes contra Luis Castillo, una de las 13 personas que indultó en diciembre de 2022, y aseguró que "que haya estado incluido dentro de los indultos creo que fue un error", mientras que también se refirió a la figura del "perro matapacos" en el estallido social.

En entrevista con la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI) este jueves, sostuvo que "los indultos no son un cheque en blanco, y por lo tanto, si alguien comete un delito, como es el caso de Luis Castillo, evidentemente tiene que estar tras las rejas".

El Jefe de Estado destacó que el exbeneficiario del indulto presidencial "está respondiendo a la justicia como corresponde y eso demuestra que las instituciones en Chile funcionan", en vista de la pena de 4 años que recibió por los delitos de robo con intimidación y violencia, y por conducir bajo la influencia de estupefacientes.

Triple crimen de Carabineros

También se refirió al triple crimen cometido el pasado sábado contra funcionarios de Carabineros en Cañete, región del Biobío. "Acá no hay fisuras, somos una sola fuerza del Estado de Chile, de la sociedad chilena contra estos delincuentes, contra estos terroristas", dijo.

"Hay líneas investigativas, acá no se está actuando a ciegas. Hay ciertos pedazos de hilo de donde tirar. No es que los investigadores, Carabineros, la Fiscalía, no sepan donde pararse, sino que hay diferentes líneas investigativas", agregó, puntualizando que "se está trabajando con los mejores recursos del Estado chileno y además se ha solicitado apoyo a otras instituciones por si esto fuera necesario".

En ese sentido, el Mandatario afirmó que "un ataque de estas características tiene connotaciones terroristas (...) no le hago asco a la palabra. Frente a un atentado de estas característica la condena tiene que ser total y no debe haber matices en aquello".

Respaldo a Yáñez y a Carabineros

Igualmente hubo palabras para la postergación de la formalización del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, a quien la Fiscalía investiga por posible falta de mando cuando era encargado de Orden y Seguridad, a propósito de las violaciones a los Derechos Humanos registradas durante el estallido social de 2019.

Al respecto, Boric mencionó que "es a todas luces evidentes, y es de sentido común, todo el mundo lo dijo: en estas condiciones era muy inconveniente que el general director de Carabineros esté sometido a una formalización en estas características, pero la decisión es autónoma de la Fiscalía y de Tribunales de Justicia".

"Hubo un debate público, la Fiscalía tomó una decisión basada en los antecedentes del caso. A mí me parece una decisión razonable, pero respeto la independencia del Poder Judicial y la autonomía de la Fiscalía", sumó, precisando que es un poder "totalmente independiente del Ejecutivo”.

La máxima autoridad reiteró que "las personas y las instituciones quedan, y la institución de Carabineros cuenta con todo mi apoyo. El general Yáñez, mientras esté de general director de Carabineros, cuenta con todo mi apoyo", ya que "lo importante es que toda la sociedad chilena esté unida y en eso es importante tener a la institución de Carabineros fortalecida".

Violaciones a los DDHH en el estallido social

Siguiendo el mismo tema del estallido social, expuso que "la presencia del Estado es Carabineros, por lo tanto a Carabineros no se le puede juzgar por la actuación bien o mal de una persona o un grupo de personas. Es una institución que permanece en el tiempo y que yo valoro y siempre he valorado".

No obstante, el Presidente aseveró que "creo y sostengo que durante el episodio del estallido social se realizaron graves vulneraciones a los DDHH, que fueron además constatadas por cuatro organismos internacionales. Y eso no tiene ningún sentido tratar de desconocerlo o hacer como si no hubiera sucedido".

"Lo hemos conversado (con el general Yáñez), y hemos conversado que se ha reforzado mucho, no solamente en lo teórico, sino también en lo práctico, la formación de Carabineros en materia de DDHH. Carabineros no estaba preparado para lo que sucedió en 2019, había habido una desinversión en herramientas policiales, formación", sumó.

En esa línea, zanjó que "hubo violaciones a los DDHH y eso no tiene sentido desconocerlo. Yo no me arrepiento de haber levantado la voz en ese momento para decir: esto está mal, hay que pararlo".

"Perro matapacos"

Consultado por la figura del "perro matapacos" durante las protestas del estallido social, el Jefe de Estado indicó que "yo jamás festiné, ni me hizo ningún sentido esta imagen burda del perro aquel, del 'erro matapacos', como le llamaban".

"Jamás van a encontrar una declaración mía festinando o haciendo gala de aquello. Me parece que es ofensiva, me parece que es denigrante, y no es la manera que yo entiendo cómo se tiene que hacer la política", acotó.

