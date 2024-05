"Mi vecina me pidió que la dejara en el Metro": Así fue la insólita excusa de chofer de Uber para zafar de fiscalización

02 may. 2024 - 14:52 hrs.

¿Qué pasó?

Un chofer de la aplicación Uber entregó una insólita excusa para explicar ante los fiscalizadores por qué estaba transportando a una persona.

El momento de su inspección y posterior infracción y retención del vehículo fue captado por las cámaras de Mucho Gusto.

Todo esto ocurre dentro del contexto de la "Ley Uber", que" fija nuevas y más estrictas condiciones para los conductores de aplicaciones de transporte.

Mucho Gusto

"Mi vecina me pidió que la dejara en el metro"

"Yo no soy conductor Uber, yo salí a mi trabajo y mi vecina me dice 'vecino, suba por ahí y déjeme en el metro y yo le pago'", explicó Jaime Fuentes al periodista de Mucho Gusto, Roberto Saa.

"Le mostré mi teléfono (al fiscalizador) y le dije que yo no estoy trabajando Uber, y le pregunta a la vecina, 'oiga, ¿él le cobra?', y ella respondió que no, 'pero si yo le puedo dar algo para su bencina (lo haré)'", añadió.

Mucho Gusto

"Yo creo que el caballero es racista, porque tengo toda mi documentación en regla... me acaban de robar un vehículo y ni la policía, nadie se mueve", acusó el hombre.

"Ella no me paga, es lo que dijo ella, pero a mí no me da nada, ella le dijo así por qué él le preguntó", aseveró.

El jefe de Fiscalización de Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, Óscar Carrasco, explicó que se descubrió que Fuentes era chofer de Uber porque "el inspector tiene una serie de técnicas para identificar a un conductor que está ejerciendo una función informal".