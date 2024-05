El mensaje de Carla Jara a Mariana Derderián tras muerte de su hijo en un incendio

09 may. 2024 - 11:04 hrs.

Las redes sociales se llenaron de corazones blancos con fondo negro para expresar condolencias por el deceso del hijo de 6 años de la actriz nacional Mariana Derderián.

El niño falleció luego de un incendio que se registró la madrugada del miércoles 8 de mayo en la vivienda familiar y pese a los esfuerzos de bomberos y de su padre, no pudo ser rescatado con vida.

Tras la emergencia, Mariana, su hija de 9 años y su expareja y padre de los niños, el periodista Francisco Aravena, fueron internados en una clínica de la capital. El hombre permanece en coma inducido tras sufrir quemaduras en sus vías respiratorias mientras intentaba salvar al niño.

"Amor y fuerza"

Miles de personas, tanto anónimas como del mundo del espectáculo, le han demostrado su cariño a la actriz mediante redes sociales.

Entre ellas está Carla Jara, quien publicó un corazón blanco en su cuenta de Instagram para entregar breves, pero sinceras palabras a Mariana.

"Sólo amor y fuerza para este momento tan difícil, querida Mariana!", escribió Carla en el post.

La imagen se llenó de comentarios de quienes se sumaron a los mensajes de apoyo para la actriz en este duro momento familiar.

"No hay palabras para un momento así, me sumo en silencio", "me uno.. puro AMOR... y mis plegarias para que puedas algún día dejar el inmenso dolor", "qué terrible lo ocurrido es una tragedia y un dolor incalculable para una madre y un padre" y "dolor en el Alma, y en el corazón", son algunos de los mensajes que dejaron sus seguidores.

