Duró menos de un mes: Emeterio Ureta anunció el fin de su pololeo con novia 33 años menor

10 may. 2024 - 15:03 hrs.

Esta semana, Emeterio Ureta, de 78 años de edad, había anunciado que se encontraba en una relación sentimental con una mujer 33 años menor que él.

Sin embargo, en un cambio de decisión inesperado, el empresario chileno comunicó en sus redes sociales que todo se había acabado entre ambos.

"Fue muy terrible lo que pasó"

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Emeterio Ureta contó que eran las "diez y cuarto de la noche, vengo llegando de pasar una tarde muy hermosa después del trabajo, muy duro el día después de las siete de la mañana".

Emeterio Ureta y su expolola (Instagram)

"Estoy acá en El Arrayán, en mi casa, solito, sin polola porque no hay más polola, pero te juro que tengo una amiga que vamos a pololear muy enserio, muy privado", añadió.

"Fue muy terrible lo que pasó ayer y antes de ayer, se me colgó al cuento una polola que habíamos terminado hace mucho tiempo y me dice 'no, si nosotros somos pololos'", reveló el hombre de negocios.

"(Su ex) no quiere entender que ya no quiero más con ella porque no somos más pololos porque ella se juntó entremedio con su marido", aseguró Ureta.

El "Marqués del Arrayán" había compartido hace tan solo cuatro días una fotografía junto a su -en ese tiempo- nueva polola, una educadora de párvulos de 45 años.

La relación del empresario con la profesora había comenzado hace 10 días y la pareja se conoció debido a que ella lo seguía en Instagram y le enviaba mensajes.

