Esta es la fotografía que subió Selena Gomez tras el anuncio de embarazo de Justin y Hailey Bieber

10 may. 2024 - 12:03 hrs.

Ayer, jueves 9 de mayo, Justin Bieber compartió una serie de fotografías junto a su esposa, la modelo estadounidense Hailey Bieber, anunciando que se convertirían en padres.

En las imagenes, se pudo observar a la influencer de 27 años con un vestido blanco y ceñido al cuerpo que le permitía lucir su abultado vientre.

Ante esto, miles de fanáticos y seguidores quedaron expectantes a la reacción pública de Selena Gomez ante el anuncio del artista, ya que ambos estuvieron involucrados en una relación sentimental, la que ha tenido repercursiones hasta el día de hoy.

Si bien la fundadora de Rare Beauty no se refirió directamente del tema, sí publicó unas imagenes en sus redes sociales compartiendo su propia felicidad.

Las fotografías de Selena Gomez tras el anuncio de embarazo de Hailey Bieber

Primero, la actriz se tomó su espacio online para promocionar su nuevo show de cocina "Selena+Restaurant", el que se emite Food Network y Max.

Luego, compartió una imagen en blanco y negro de una mantita donde aparecen dos manos tomadas, presumiblemente la de ella con su novio, el músico estadounidense Benny Blanco, con quien oficializó su relación en 2023.

Después, nuevamente subió videos promocionales de su programa culinario, y por último unas con Benny y el cast de "Only Murders in the Building", donde ella actuó.

La noticia del embarazo de Hailey Bieber dejó atónitos a los fanáticos del intérprete de "Baby", quienes inmediatamente felicitaron al matrimonio por la llegada de su primer hijo.

