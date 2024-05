Lo acompañó en el ATP de Roma: ¿Quién es Malena de Lorenzo, la polola de Alejandro Tabilo?

20 may. 2024 - 13:15 hrs.

"Sin ti esto no sería posible", estas fueron las palabras de que dedicó el tenista chileno Alejandro Tabilo a su novia Malena de Lorenzo tras ganar su primer título ATP en Auckland, en enero pasado.

Durante mayo, el raquetista de 26 años vivió una semana soñada en el Masters 1000 de Roma, torneo en el que le ganó a Novak Djokovic, llegó a semifinales y escaló al casillero número 25 del escalafón planetario, su mejor ubicación histórica.

El deportista nacional estuvo acompañado de su pareja, quien viajó hasta Roma para apoyarlo. En este contexto, Malena habló con LUN: "Estoy muy contenta por el sacrificio que hizo todo este tiempo y que se está reflejando en este 2024".

¿Quién es Malena de Lorenzo, la polola de Alejandro Tabilo?

Malena de Lorenzo tiene 24 años y nació en Argentina, aunque lleva varios años viviendo en Chile. De hecho, la joven cursó sus estudios superiores en la Universidad del Desarrollo, donde obtuvo el título de ingeniera comercial.

Según su perfil de LinkedIn, de Lorenzo se ha desempeñado como Community Manager y Media Planning Associate, cargo para el cual es necesario tener conocimientos en marketing, publicidad y manejo de redes sociales.

En diálogo con el diario nacional, Malena contó que su relación con Tabilo comenzó en octubre de 2022 y que lo conoció gracias a un amigo en común. Se vieron por primera vez en un evento y, luego, se juntaron antes de que ella hiciera un intercambio estudiantil.

"Nos conocimos a distancia, yo estudiaba en Europa. Hablábamos por teléfono, WhatsApp y siempre me sorprendió su preocupación y lo atento que era, cuando realmente no lo podía ni ver. Cuando estuve en Europa lo fui a ver a un torneo, pero en realidad todo se dio cuando estuvimos de vuelta en Chile. Es una persona muy simple, es generoso, no busca llamar la atención y eso me gusta mucho", detalló.

Asimismo, confesó que fue él quien le pidió pololeo: "Tuvimos una conversación después de salir a comer y él se iría a una gira por un tiempo, entonces me dijo que quería oficializar la relación antes de irse. No me lo esperaba, me sorprendió".

La ingeniera señaló que hace lo posible para acompañarlo, intentando congeniar sus tiempos entre el trabajo y viajes, ya que no quiere descuidar su profesión.

Por estos días, Jano se está tomando un descanso, ya que pronto estará participando en Roland Garros 2024, torneo que se llevará a cabo en París, Francia, en el que probablemente estará presente Malena.