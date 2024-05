El afectuoso saludo de nieta de Carlos Menem a Cecilia Bolocco por su cumpleaños: "Tan bella e increíble madre"

20 may. 2024 - 13:05 hrs.

El reciente fin de semana fue especial para la familia Bolocco, pues Cecilia estuvo de cumpleaños el 19 de mayo, llegando a la edad de 59 primaveras.

Uno de los infaltables y emotivos saludos que recibió corresponde al de su hijo Máximo, quien le dedicó una publicación en Instagram, adjuntando fotografías de su infancia o de momentos recientes que han vivido juntos.

Entre los miles de seguidores del joven que enviaron sus buenos deseos a la exMiss Universo estuvo Antonella Menem, sobrina de Máximo y, por ende, nieta de Carlos Menem, otrora presidente de Argentina y exesposo de Cecilia.

Cabe recordar que la chilena y el trasandino iniciaron un intenso romance a fines del siglo pasado, cuando se conocieron en una entrevista que la modelo le hizo para un programa de televisión. Contrajeron matrimonio en 2001 y seis años más tarde protagonizaron una mediática separación por una presunta infidelidad de ella.

El saludo de Antonella a Cecilia

Lejos de ser un mensaje frío —entre Máximo y la familia Menem existe un distanciamiento desde hace años—, el saludo fue sumamente amoroso.

"¡Feliz cumpleaños para vos, Cecilia! Tan bella, tan increíble madre, tan guerrera. Dios te ilumine siempre", partió escribiendo la hija de Carlos Menem Jr., el descendiente del exmandatario y de su entonces esposa Zulema Yoma, fallecido en 1995 en un accidente aéreo.

"Gracias por ser la maravillosa madre que sos y hacer que Máximo sea el hombre maravilloso y dulce que es... Los amo mucho a los dos", agregó la sobrina del adolescente.

El saludo de cumpleaños de Antonella Menem a Cecilia Bolocco (Instagram)

La polémica entre Antonella y la familia Menem

Hace pocos días, Zulema habló con la prensa argentina, reafirmando su sentimiento hacia Antonella: "Con Máximo (Menem Bolocco) todo bien. A Antonella la desconozco totalmente, nunca sentí nada por ella, nunca sentí que fuera mi nieta. El ADN que se hizo no lo hicimos nosotros".

La mujer de actuales 36 años se hizo el test de ADN cuando tenía 7, aunque no con el cuerpo de su progenitor, sino con el de Zulema, la otra hija de Menem y Yoma; arrojando un 99,9% de vínculo familiar. Recién en 2004 se adjudicó el apellido de su padre, siendo reconocida como heredera de Carlitos Menem por parte de la justicia.

Sobre los dichos de su abuela biológica, Antonella días después respondió: "Siempre me dolió que ella nunca haya querido ni siquiera sentarse a tomar un café. Ella perdió un hijo, pero yo perdí a un padre que no pude conocer, el que me faltó".