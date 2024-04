"No soporto este dolor": El desahogo en Facebook de la madre de carabinero asesinado en Cañete

27 abr. 2024 - 18:15 hrs.

¿Qué pasó?

Cuando apenas habían pasado un par de horas del crimen de tres carabineros en la comuna de Cañete, en la región del Biobío, la madre de uno de los uniformados fallecidos escribió un sentido mensaje en redes sociales.

Se trata de Erika Cid Montoya, madre del cabo primero Misael Silva Cid, quien es una de las víctimas fatales del hecho que ha sido sindicado como "terrorismo" por parte de la autoridad.

¿Qué escribió la madre del carabinero?

En su cuenta de Facebook, Erika escribió "Dios Santo, dame la paz. No soporto este dolor por la pérdida de mi hijo. ¿Por qué Dios Santo? Tengo mi corazón en mil pedazos, se fue la vida, una parte de mi".

Su publicación la acompañó de una imagen del logo institucional de Carabineros, que está con un lazo negro, en señal de luto por lo sucedido.

Madre de carabinero habló en comisaría

Al salir de la comisaría en Los Álamos, Erika Cid entregó escuetas palabras sobre su hijo, pidiendo que las autoridades hagan justicia por lo sucedido.

La mujer comenzó lamentando que "mataron a mi hijo, se ensañaron", y posteriormente, aseguró que "solo pido que el Presidente (Boric) ponga orden".

En la misma línea, reiteró que las autoridades de Gobierno y, específicamente, el Presidente Boric, "tiene que poner orden, hoy fue mi hijo y dos más, mañana ¿quién será?".

"¿Por qué no ponen orden? Miren mi dolor, ¿quién me devuelve a mi hijo? ¿Por qué no hay apoyo?", agregó Erika.

Finalmente, aseguró que el fallecido cabo Vidal "era un niño que venía de abajo, de la pobreza, para ser carabinero y miren ahora..."

