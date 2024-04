Séptimo retiro de AFP: ¿Quiénes podrían sacar el 50% de sus fondos?

26 abr. 2024 - 16:35 hrs.

¿Qué pasó?

El proyecto de séptimo retiro de los fondos de AFP, que fue ingresado el pasado miércoles al Congreso, contempla dos límites de montos para extraer el dinero acumulado en las cuentas previsionales.

La propuesta, impulsada por el diputado Enrique Lee, permitiría a los afiliados a las AFP extraer hasta el 15% de sus ahorros, pero también abriría la puerta para que algunos pudieran sacar una suma mucho mayor, que llega al 50% del dinero acumulado en las cuentas.

¿Quiénes podrían retirar hasta el 50% de sus fondos de AFP?

Quienes podrán retirar hasta el 50% serán aquellas personas que tengan como objetivo exclusivo destinar el dinero para la adquisición de una primera vivienda.

El proyecto expone que "en el caso que el cotizante requiera disponer de estos recursos para la adquisición de la primera vivienda del grupo familiar, dicho monto podrá incrementarse, llegando hasta un 50%".

De este modo, el monto extraído deberá ser dispuesto para dar el pie o ser el ahorro necesario para optar a la vivienda, o para pagar parte del crédito hipotecario.

¿Quiénes podrán retirar el 15% de los fondos de AFP?

En tanto, para extraer el 15% no existe mayor limitación, ya que la propuesta permite realizar este retiro a todos los cotizantes.

El texto de la iniciativa señala que podrán "todas aquellas personas obligadas a cotizar por ley que así lo manifiesten, disponer de un monto equivalente al quince por ciento del total de los ahorros previsionales".

¿Qué dijo el diputado Lee sobre el séptimo retiro?

Al presentar la iniciativa, Enrique Lee sostuvo que "con esto pretendemos contribuir a que más chilenas y chilenos adquieran su primera vivienda, porque además estamos seguros de que llegar a viejitos con vivienda propia es mucho mejor, da mayor bienestar y más seguridad".

"Mucha gente que no tiene vivienda propia y que puede pagar arriendo en su etapa laboral activa, cuando llega la etapa de la jubilación y disminuyen bastante los ingresos, ya que les cuesta mucho más cumplir ese compromiso de arriendo", agregó.

Además, apuntó que "se hace imperativo hacer un esfuerzo para cumplir este sueño de todos los chilenos, que además es un compromiso de Estado".

"Entendemos del todo razonable este proyecto, que va a consistir en retirar algo que es tuyo, que es propio, pero que no lo vas a malgastar, no te vas a ir de viaje, no te lo vas a farrear, sino que lo vas a destinar al pago del ahorro exigido para el subsidio habitacional o en parte de pago para el crédito hipotecario", indicó el legislador.

