Ejército relevó del mando a comandantes tras muerte de conscripto Franco Vargas en Putre

06 may. 2024 - 22:32 hrs.

¿Qué pasó?

El comandante en jefe de Ejército, general Javier Iturriaga, anunció que fueron relevados del mando a los dos oficiales que tuvieron responsabilidad directa en la muerte del conscripto Franco Vargas (18), quien murió hace nueve días en una marcha de instrucción en Putre, Región de Arica.



Se trata de un teniente coronel y de un capitán, que fueron “indudablemente los comandantes directos que tuvieron participación en la campaña y en la ejecución de la marcha”, señaló el general Iturriaga en Arica.

¿Qué dijo el general Iturriaga?

“En beneficio de una mayor transparencia de la investigación en curso, especialmente en la investigación administrativa que busca determinar eventuales responsabilidades de mando, me he formado la convicción y he resuelto relevar a los mandos directos del soldado fallecido: me refiero a su comandante de compañía y al comandante del batallón de instrucción en Pacollo”, indicó.





También anunció que el Ministerio Público Militar solicitará mañana martes a la Corte Marcial la designación de un ministro en visita, “en el bien entendido que buscamos una mayor transparencia en lo que estamos haciendo, porque lo peor que puede pasar es que la ciudadanía pierda la confianza en su Ejército”, enfatizó.

Investigación y Fiscalía militar

Asimismo, explicó que hay varias investigaciones en curso para aclarar los hechos y determinar responsabilidades. Una por la muerte del conscripto, otra por los dos soldados que permanecen en estado grave en el Hospital Militar, una por las condiciones sanitarias en el campamento de Pacollo y otra administrativa por la responsabilidad del mando.

En cuanto a la muerte del soldado, el general Iturriaga informó que al concluir la investigación se espera que la madre “pueda recibir los beneficios legales que le corresponden, situación que hoy día le fue comunicada personalmente a ella”.



Iturriaga aseguró que “luego de estos tres días en Arica me he permitido formarme una claridad de lo sucedido, preliminarmente por supuesto, mientras las investigaciones avanzan, sin dejar de lado la preocupación por las familias y muy atento a la evolución que han seguido las diferentes investigaciones de manera de ir adoptando decisiones oportunas”.



En tanto, la Fiscalía Militar de Arica abrió una investigación, mientras que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó una denuncia ante el Ministerio Público por el caso de Franco Vargas y los otros 45 conscriptos. Asimismo, el INDH anunció la presentación de una querella por apremios ilegítimos.

Todo sobre Fuerzas Armadas