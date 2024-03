Las disculpas de Tonka Tomicic a Hermógenes Pérez de Arce por expulsarlo de matinal: "Cometí un enorme error"

21 mar. 2024 - 16:53 hrs.

Pocas semanas después del estallido social de 2019, la animadora Tonka Tomicic protagonizó uno de los momentos más tensos de su carrera televisiva cuando le pidió a Hermógenes Pérez de Arce que abandonara el estudio del matinal en el que trabajaba en ese entonces.

Para contextualizar, el impasse ocurrió durante un intenso debate entre los invitados al programa sobre las manifestaciones sociales, en el que el abogado declaró que era "falso" que en dictadura se hubieran vulnerado los Derechos Humanos.

Casi cuatro años después y fuera de pantalla, Tonka conversó sobre su presente laboral y sentimental con La Segunda, donde recordó este momento y mostró su arrepentimiento.

"Cometí un enorme error"

"He reflexionado mucho sobre esa situación y reconozco que cometí un enorme error al hacerlo", partió diciendo.

Asimismo, sostuvo que "aunque pudiera no haber compartido lo que él dijo, nunca debí haberle pedido que se retirara del set".

Tonka Tomicic y Hermógenes Pérez de Arce/ATON

"Poco tiempo después, me senté a escribirle una carta para pedirle perdón por lo ocurrido. Pero luego pensé que una ofensa pública necesita una disculpa pública", desclasificó.

La conductora de televisión fue categórica y afirmó que "sin ninguna letra chica y con toda claridad, le pido perdón a don Hermógenes Pérez de Arce y a su familia".

Finalmente, afirmó que "alguien podría decir que el perdón llega tarde. Pero la vida me ha enseñado que nunca es tarde para hacer lo que corresponde y está pendiente. Y este era un pendiente".

Consultado por The Clinic sobre las declaraciones de la comunicadora, Pérez de Arce comentó que "me parece muy bien lo que dijo Tonka. Yo ya había dado vuelta la página, porque pasaron casi cinco años y estaba casi prescrito. Pero me parece un lindo gesto, porque tiene toda la razón".

