"Yo era más conocida que mi marido": Daniela Aránguiz se defendió en pelea con ácido comentario sobre Jorge Valdivia

21 mar. 2024 - 15:05 hrs.

Daniela Aránguiz protagonizó una fuerte discusión en pantalla, en la se defendió lanzando un ácido comentario sobre su exmarido Jorge "Mago" Valdivia, de quien se separó a fines de 2022.

Recordemos que la celebridad chilena está participando de un reality, y fue en este contexto en que tuvo un fuerte encontrón con una compañera de encierro, la brasileña Gabrieli Moreira.

"Yo era más conocida que mi marido"

Todo comenzó mientras la exintegrante de "Mekano" se encontraba haciendo labores de limpieza en la casona, específicamente del baño. Justo en ese momento Gabrieli entró y dejó sucio el piso con sus pies.

"El baño no se pisa hasta que se seque", reclamó Daniela, palabras que no cayeron muy bien a la entrenadora fitness y de inmediato se justificó diciendo "yo todas las noches limpio la cocina y no le digo a nadie. No me digas lo que tengo que hacer, no soy tu hija".

Gabrieli Moreira/Instagram

En venganza, la modelo chilena barrió la basura hacia al lado de la cama de Gabrieli, quien reaccionó tirando nuevamente la basura de vuelta al sector en donde duerme Daniela.

La tensión incrementó aún más cuando Aránguiz amenazó a su adversaria diciéndole: "Cuando te vayas a acostar, vas a ver, va a estar (la basura) adentro de tu cama". No contenta con esto, siguió mofándose de Gabrieli, afirmando que se convertiría en la próxima eliminada de la competencia.

Fue en ese momento que la brasileña le respondió que al menos ella no se casó con un futbolista para hacerse conocida, refiriéndose a Valdivia.

"Él se hizo famoso por mí, yo era más conocida que mi marido", aseguró Aránguiz. Enseguida siguió con sus críticas disparando por la fallida relación de Gabrieli con el español Fabio Agostini: "Tú, en cambio, le cagaste la carrera al Fabio entrando aquí, él era el galán de Chile. Pero tranquila, que ahora va para Chile y se las va a comer a todas sin ti".

