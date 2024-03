Gabriela Ernst: ¿Cuántos años tiene y qué hace en la actualidad la exactriz de "Amango"?

21 mar. 2024 - 14:10 hrs.

Quizás la recuerdes desde tu infancia, ya que participó hace años en un programa de televisión. Sin embargo, hoy en día varios le han perdido el rastro y pocos saben a qué se dedica.

Estamos hablando de Gabriela Ernst, quien se hizo conocida por encarnar a Paloma Ramírez en la serie "Amango", que estuvo protagonizada por Augusto Schuster, Magdalena Müller y Denise Rosenthal, entre otros.

¿Cuántos años tiene Gabriela Ernst y cómo fue su recorrido en TV?

La cantante y actriz nació el 22 de septiembre de 1993, por lo que actualmente tiene 30 años. La joven, desde que era pequeña, demostró sus habilidades artísticas, llegando a tocar el piano en su adolescencia.

Fue en 2006 cuando se integró al equipo de "Amango", donde tuvo bastante éxito. Esto la llevó también a ser parte de una serie en 2008, llamada "Química, el juego del amor", en Canal 13.

Ya en 2010 dejó dicha estación televisiva para llegar a Mega, donde participó en la conocida serie "BKN", en la cual interpretó a María Jesús Klein.

¿Qué hace Gabriela Ernst en la actualidad?

Hoy en día, la cantante está alejada de los medios de comunicación. No obstante, hace un tiempo dio una entrevista a Las Últimas Noticias, en la que abordó ciertos aspectos de su vida personal.

En ese instante, Ernst dio a conocer su experiencia como madre soltera de tres hijos. El primero de ellos llegó cuando solo tenía 19 años.

"Nunca he tenido una cita con tres hijos, la verdad. Es muy reciente mi separación. Terminé hace ocho meses, llevaba tres años pololeando y me patearon. No estaba casada, estaba conviviendo", expresó en ese entonces la actriz.

En dicha entrevista, además, comentó que cuando el cuidado de sus hijos se lo permite, se dedica a sus proyectos personales relacionados con la música.

Ernst está presente en las redes sociales. Si bien su cuenta de Instagram está privada, podemos apreciar que tiene más de 38 mil seguidores.

Cabe destacar que en los últimos días estuvo involucrada en una polémica con Denisse Malebrán, a quien acusó de "quitarle" a su exesposo.

