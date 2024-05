"Se llevó mi corazón completo": El triste relato de la madre de Agustina, la niña de 10 años asesinada en enero en Maipú

12 may. 2024 - 13:52 hrs.

Si bien este domingo muchas familias están celebrando con alegría el Día de la Madre, no es el caso de Camila Godoy, quien perdió a su primogénita, Agustina, el pasado 13 de enero, cuando un disparo le arrebató la vida a sus cortos 10 años.

La pequeña fue asesinada por una bala que percutó un supuesto sicario que en realidad se equivocó de objetivo, como reconoció cuando fue detenido más de un mes después. Actualmente, el ciudadano colombiano sigue en prisión preventiva.

Aquel fatídico día, Agustina se movilizaba junto a su padre en un auto por las calles de Maipú, Región Metropolitana. Sintió fuertes ruidos y pensó que eran fuegos artificiales, pero al ver a su hija notó que estaba sangrando. La llevó rápidamente hasta el Hospital El Carmen, donde a pesar de los esfuerzos médicos falleció esa misma noche. Mañana se cumplirán cuatro meses desde su trágico deceso.

"Va a ser un día doloroso"

En entrevista con El Mercurio este domingo, Camila confidenció que "la verdad es que va a ser un día (de la Madre) doloroso", junto con explicar que tiene otros dos hijos de 3 y 4 años, medio hermanos de Agustina.

"Ellos me han ayudado mucho a salir adelante, a no pensar tanto, pero llega la noche y se me vienen todos los recuerdos", lamentó.

"Ella se llevó mi corazón completo, estoy muerta en vida"

Si bien actualmente está recibiendo apoyo psicológico, la madre de 31 años expuso en su relato que "todo... es súper doloroso. En realidad, ella se llevó mi corazón completo. Estoy muerta en vida".

"Nos lamentamos (por las muertes), siendo que podríamos evitar todo este tipo de cosas", reflexionó, en la misma línea.

Consultada por la detención del imputado por asesinar a Agustina, rememoró que "cuando me llamaron me dijeron 'lo pillamos', y está bien, ¿pero quién me devuelve a mi hija? Como que recién ahí pensé que iba a ser lo mismo, el mismo martirio".

"La verdad me gustaría que este tipo se seque en la cárcel, o no sé, que lo manden a su país", aseguró.