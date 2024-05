Comediante Álex Ortiz sufre asalto de motochorros: "En un par de horas te quitan la plata, el celular y tus cuentas"

12 may. 2024 - 09:04 hrs.

¿Qué pasó?

El comediante Álex Ortiz, más conocido como "Flaite Chileno", fue víctima de la delincuencia el pasado viernes, específicamente cuando transitaba por las calles de la Región Metropolitana.

Según contó al medio El Filtrador, sufrió un asalto por parte de dos "motochorros", quienes le quitaron su celular y además sacaron plata de sus cuentas bancarias.

El robo con intimidación se produjo cuando el triunfador de Viña 2024 caminaba de regreso a su casa, luego de haber hecho ejercicio. Fue en ese contexto que le llegó un mensaje, por lo que sacó su teléfono para leerlo.

Álex Ortiz en la Quinta Vergara, Viña 2024 / ATON

"Me encerraron dos motos para sacarme el celular"

En palabras de Ortiz, aquel día iba por la calle y "me encerraron dos motos para sacarme el celular, una mirando y la otra dándome un manotazo".

"Lo único que atiné fue ir corriendo a mi casa "cagao" de calor, nunca había corrido tanto, para bloquear mis tarjetas y mis cuentas. Sólo alcancé a bloquear algunas cosas del banco, me sacaron lucas y a unos amigos les mandaron mensajes diciendo que necesitaba plata, que se las devolvía en un rato", lamentó.

"En un par de horas te quitan la plata, el celular y tus cuentas"

En su relato, el comediante sostuvo que "se aprovechan de que te dejan solo, sin comunicación y en un par de horas te quitan la plata, el celular y tus cuentas. Más encima me estaban cambiando las claves de mis correos. En fin, al menos no me pasó nada. Son cosas materiales, pero cuesta ganárselas".

"Igual fome porque era mi día libre, me había levantado a hacer ejercicio, había pasado a comprar unas chuletas para hacer un asado con la familia, andaba re contento, pero bueno, me cagaron el día. Lo más penca es la cantidad de trámites que hay que hacer", expuso.

"Recomiendo tener todo con clave, incluso el WhatsApp"

Pese a lo ocurrido, el humorista destacó que "lo importante es que no me pasó nada. La vida es así. Hay que seguir adelante nomás, pero recomiendo tener todo con clave, incluso el WhatsApp, netamente porque también usan esas redes para mandarle mensajes a tus conocidos pidiendo plata".

