Padre de Agustina ante formalización del acusado de su crimen: "Su vida nadie me la va a devolver"

22 feb. 2024 - 15:35 hrs.

Durante la jornada de este jueves se lleva a cabo la formalización del acusado por el asesinato de Agustina, una niña de 10 años que a mediados de enero perdió la vida tras recibir un disparo en la comuna de Maipú, en momentos que transitaba en un auto con su padre.

Dante Chacón, el padre de la víctima, que se encontraba con ella ese día, conversó con Meganoticias para dar sus impresiones tras conocerse la captura del presunto responsable del asesinato de su hija.

¿Qué dijo el padre de Agustina?

En declaraciones a Meganoticias Alerta, Chacón confirmó que estará en la audiencia, además de precisar que quien fue aprehendido es la misma persona que ellos pensaban que estaba detrás del homicidio de su hija, de acuerdo a lo que le comunicó Fiscalía.

Al ser consultado sobre cómo sabían de la identidad del sujeto, especificó que "nosotros sabíamos quién era la persona (responsable del asesinato) desde el minuto en que ocurrió todo, yo empecé a comunicarme con gente que vivía en el sector y era él".

Dante Chacón, padre de Agustina / Meganoticias

"El tipo era reconocido en el sector, él trabajaba en un punto de droga y se estaban peleando el punto con otra banda rival, y me confundieron a mí (con un integrante de esa banda rival)".

"La vida de Agustina nadie me la va a devolver"

A la hora de transparentar sus emociones en la antesala de lo que será la audiencia respectiva, Chacón manifestó que "ha sido un tiempo muy complejo, yo viví en terreno los disparos, fueron más de seis los disparos que perpetraron".

"Yo me sentía en el infierno, con mi hija ahí en el momento, después se generó una controversia de que yo había estado metido en un lío y que hoy día se formalice a esta persona me saca un peso de encima, pero por otra parte, la vida de Agustina nadie me la va a devolver", agregó.

En ese sentido, hizo un sentido llamado a las autoridades en materia de seguridad. "Anoche mismo, después de las 10 de la noche siguieron efectuándose disparos donde mismo pasó lo de Agustina, me genera una impotencia tremenda de que, a viva voz, sigan ocurriendo cosas en ese sector".

"Yo quiero que haya mano dura en este país, que de alguna u otra manera estos casos no queden impunes (...) que por favor el Presidente (Gabriel Boric) se ponga la mano en el corazón y que, de alguna u otra manera, estos tipos de delitos no sigan ocurriendo en el país".

Eso sí, comentó que, en el marco de una marcha que se realizó frente al Palacio de La Moneda para pedir justicia frente a casos como estos, desde el Ministerio de Justicia le "prestaron todo el apoyo, pero ojalá no quede en solo palabras".