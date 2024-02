Sin ropa y maniatado: Video muestra momento del secuestro de exmilitar venezolano

22 feb. 2024 - 13:45 hrs.

¿Qué pasó?

Un video exclusivo de Meganoticias muestra cómo se llevó a cabo el secuestro del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, quien la madrugada del miércoles fue sacado de su departamento ubicado en la comuna de Independencia, en la Región Metropolitana.

La víctima corresponde a un teniente coronel en retiro del Ejército de Venezuela que se exilió en Chile luego de escapar de prisión en su país, en donde estuvo detenido por el régimen de Nicolás Maduro.

¿Qué muestra el video del secuestro?

En las imágenes se ve a Ojea desnudo, solo cubierto por su ropa interior, avanzando por los pasillos del edificio en donde residía.

Lo acompaña un grupo de personas con armas de fuego. Están vestidas de negro, a cara cubierta, con cascos y chalecos antibalas.

Incluso, a uno de ellos se le ve la sigla de la PDI en la parte posterior de su vestimenta, lo que confirmaría el antecedente de que se habrían hecho pasar por funcionarios de la institución.

Posteriormente, ingresan a un ascensor y, en otro video, se ve avanzar el automóvil en el que llegaron al inmueble.

¿Qué hipótesis se manejan del secuestro del exmilitar venezolano?

Aunque la investigación fue catalogada como secreta, se presume que el delito habría sido cometido por funcionarios de contrainteligencia militar de Maduro y que se habrían hecho pasar por empleados de inmigración chilena.

Meganoticias

Otra de las hipótesis apunta a que el secuestro se relacionaría con el crimen organizado, dado el nivel de sofisticación usado por los autores para ingresar al edificio disfrazados de efectivos de la PDI.

¿Qué se sabe del exmilitar venezolano secuestrado?

El 5 de abril de 2017, el Primer Tribunal de Control de Caracas ordenó la detención de Ojeda y la de otros militares bajo los cargos de "rebelión, instigación a la rebelión, motín y traición a la patria", consignó en ese entonces el medio Notizulia.

Sin embargo, ese mismo año se fugó de prisión y recibió asilo político en Chile junto a su pareja, su hijo de cuatro años y su hermana, quienes en la jornada prestaron declaración a la PDI sobre lo ocurrido, informó Ex-Ante.

Durante su estadía en Santiago de Chile, en noviembre de 2022, la víctima se manifestó frente al Palacio de La Moneda para protestar en contra de las negociaciones que en ese momento sostenía la oposición venezolana y el chavismo en México.

Ese día, el militar venezolano se arrodilló frente a la casa de gobierno y desplegó un cartel en el que también pedía por la liberación de los presos políticos en Venezuela.

¿Qué dijo el Gobierno sobre el secuestro?

"El Gobierno le ha pedido a las policías que refuercen los controles fronterizos, tanto a Carabineros que tiene a cargo las fronteras, como a la Policía de Investigaciones que tiene a cargo el control migratorio", señaló el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

"Se ha solicitado levantar una alerta a Interpol", agregó, y sostuvo que "el Gobierno tiene la obligación de colocarse en todas las hipótesis, por lo tanto, toma medidas para todos los escenarios posibles, pero creo que es completamente prematuro llegar a una conclusión".

En ese sentido, y consultado por si el secuestro se trataría de una operación de contrainteligencia del gobierno de Venezuela, indicó que "está a cargo el Ministerio Público, y le corresponde a este confirmar o descartar las distintas hipótesis. No me he puesto en contacto con autoridades venezolanas".