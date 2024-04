Se acabó la amistad entre Catalina Pulido y estilista Javier Fernández: "No le hablo hace más de tres años"

28 abr. 2024 - 09:15 hrs.

La actriz y modelo, Catalina Pulido, dedicó fuertes palabras al estilista Javier Fernández, con quien mantuvo una larga amistad.

Sin embargo, unas declaraciones de Pulido ofendieron a Fernández, por lo que la relación se rompió a tal punto que ya no se hablan.

¿Qué dijo Catalina Pulido sobre Javier Fernández?

A través de su programa de YouTube, "Francamente", espacio que comparte con Patricia Maldonado, disparó con todo contra quien fuera su amigo.

"Lo voy a decir con nombre y apellido, a ti te hablo Javier Fernández, peluquero, que fuimos muy amigos. El compadre se agarró de un titular de esa época, lo subió a Instagram, lo llamé por teléfono, me colgó y me bloqueó", contó la mujer.

Catalina Pulido

"Ni siquiera fuiste capaz de contestarme el teléfono y decirme lo que pensabas de mí. Entonces, te atacaban por redes, pero en la interna no tenían cojones para decirlo a la cara", reveló.

Para conocer los hechos, hay que remontarse al 2020, cuando Catalina realizó un comentario sobre Daniela Vega, burlándose de ella, lo que ofendió a Fernández.

"A mí eso me tocó la fibra y me sentí muy traicionado. No le hablo hace más de tres años a ella", reveló por su parte el peluquero, quien conoce a la actriz desde hace 20 años, cuando ambos estudiaron juntos.

Javier Fernández

"La Cata lamentablemente se transformó en una persona tóxica, negativa, está quejándose, garabateando, es mal educada. No es la Cata a quien conocí. No la reconozco. Es otra Cata", dijo al diario Las Últimas Noticias.

"No la quiero ver nunca más. No solo fue el tema de la Daniela Vega, es que ella cambió mucho. Yo la quise mucho, era el rostro de la vanguardia, muy talentosa, entonces verla ahora me parte el alma", lamentó el estilista.

