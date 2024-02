Monsalve confirma secuestro de militar (r) venezolano: "Se ha solicitado levantar una alerta a Interpol"

21 feb. 2024 - 20:29 hrs.

¿Qué pasó?

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, confirmó en la tarde de este miércoles el secuestro de Ronald Ojeda Moreno, teniente coronel en retiro del Ejército de Venezuela.

Desde el Palacio de La Moneda, señaló que "efectivamente hubo un secuestro de un ciudadano venezolano durante la madrugada, como ya es de conocimiento público, en la comuna de Independencia. La investigación de este eventual secuestro quedó a cargo del Equipo ECOH del Ministerio Público, por lo tanto hay un fiscal a cargo".

"Quiero recordar que la Fiscalía ha declarado esta investigación como secreta. Esto es bien relevante, por lo tanto es imposible entregar información del detalle de la investigación. La Fiscalía ha instruido a la BIPE de la PDI llevar adelante las diligencias para esclarecer este caso", sumó.

Monsalve en La Moneda / ATON

En esa línea, la autoridad enfatizó que "lo que importa es el resguardo de la integridad física de la eventual víctima y de su familia, por lo tanto hay que respetar el carácter secreto de la investigación que ha decretado el Ministerio Público".

"No me he puesto en contacto con autoridades venezolanas"

"El Gobierno le ha pedido a las policías que refuercen los controles fronterizos, tanto a Carabineros que tiene a cargo las fronteras, como a la Policía de Investigaciones que tiene a cargo el control migratorio", agregó, junto con puntualizar que el Ministerio de Defensa hizo lo propio con la DGAC, Policía Marítima y Fuerzas Armadas.

"Se ha solicitado levantar una alerta a Interpol", dijo Monsalve, y sostuvo que "el Gobierno tiene la obligación de colocarse en todas las hipótesis, por lo tanto toma medidas para todos los escenarios posibles, pero creo que es completamente prematuro llegar a una conclusión".

En ese sentido, y consultado por si el secuestro se trataría de una operación de contrainteligencia del gobierno de Venezuela, indicó que "está a cargo el Ministerio Público, y le corresponde a este confirmar o descartar las distintas hipótesis. No me he puesto en contacto con autoridades venezolanas".

Te puede interesar ¿Quién es el militar venezolano supuestamente secuestrado en Chile?

"La ley de refugio establece con mucha claridad la prohibición de informar respecto de aquellas personas que solicitan refugio en Chile o aquellas que se le ha entregado refugio, por lo tanto el Gobierno no va a informar ni descartar su información migratoria", acotó el subsecretario.

Todo sobre Manuel Monsalve