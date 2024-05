Fiscal de La Araucanía advierte que Llaitul podría seguir liderando la CAM desde la cárcel: "Su control es omnipresente"

07 may. 2024 - 22:45 hrs.

¿Qué pasó?

En entrevista con Meganoticias, el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, se refirió a la sentencia condenatoria de 23 años de cárcel en contra del líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul Carrrillanca, y a la investigación en torno al crimen de los tres carabineros, hecho ocurrido en Cañete el pasado 27 de abril.

¿Qué dijo el fiscal sobre la condena de Héctor Llaitul?

"Es una sentencia que reconoce los hechos que fueron materia de esta imputación y, desde ese punto de vista, estamos conformes. En cuanto a la pena, nos parece que se condice con la cantidad de delitos que fueron acreditados y la gravedad de los mismos", comenzó señalando el persecutor.

La autoridad manifestó que se trata de una "sentencia importante", ya que significa la persecución del líder de una orgánica reconocida como lo es la CAM, además de la "capacidad que tuvimos de demostrar cuál era su verdadero rostro, el lucro que hay detrás de las actuaciones de cierta orgánica y determinadas personas".

"También es muy importante en términos del reconocimiento de que este tipo de conductas, de llamar a armarse en contra del Estado, llamar a atacar a personas civiles que trabajan en el rubro forestal, no es un conducta que sea permitida", agregó.

"No es posible afirmar que está desarticulada"

"Yo creo que no es posible afirmar que está desarticulada o que desapareció", indicó Garrido, sobre el futuro de la CAM tras la condena a Llaitul.

"El condenado probablemente va a seguir ejerciendo el liderazgo de la misma organización, él está solo privado de libertad, pero obviamente hay otras formas de poder ejercer este control. El control que él ejerce es muy omnipresente y muy autocentrado en su persona", explicó el fiscal.

Al respecto, dijo que es posible especular sobre posible forma de reorganización, "quizá no en cuanto a la cantidad de ataques, sino que más bien en cuanto a distintos blancos e incluso a la violencia que empleen para atacar en contra de sus objetivos".

"El discurso que han manifestado está lejos de ser desechado por estar orgánica y es por eso que creemos que, antes de hablar de una desarticulación, tenemos el desafío de estar preparados para una reagrupación o nuevas formas de exploración de otros mercados delictuales", añadió.

"No existe garantía de que él no continúe la preparación de acciones delictuales"

Sobre la posibilidad de que Llaitul continúa a la cabeza de la CAM, a pesar de estar tras las rejas, el persecutor aclaró que "la pena impuesta solo implica la privación de su libertad, pero no de otros derechos".

En esa línea, sostuvo que "no podemos hablar de que exista una garantía o seguridad de que él no va a continuar en la preparación de acciones delictuales de la manera que lo ha hecho tradicionalmente o de otras".

Además, explicó que este martes solo finalizó el juicio en términos de conocer la pena impuesta, pero "probablemente va a venir una etapa de recursos que habrá que discutirlo".

Asimismo, se espera que en el tiempo de ejecución de la pena, "como ya lo ha hecho en otras oportunidades, existan otras formas de presión con las cuales busca obtener beneficios, como la huelga de hambre".

Investigación por carabineros asesinados en Cañete

En la entrevista, el fiscal regional de La Araucanía fue consultado respecto a si podría existir una vinculación entre el crimen de los tres carabineros en Cañete y la condena de Llaitul, ya que este fue declarado culpable solo cinco días antes del homicidio.

"Esa investigación en este momento está en una etapa de recopilación de información. Todos los antecedentemos que tenemos lo estamos analizando y procesando, no hemos descartado ninguna línea", expuso, añadiendo que "la vinculación que pueda existir entre la condena dictada recientemente en contra del líder de la CAM y esta acción, es materia de esa misma indagatoria".

A pesar de no afirmar ni descartar ninguna hipótesis, "sí se puede establecer a priori alguna vinculación en el sentido de que la consigna del control territorial, que no solo es sostenida por la CAM sino que también por otras orgánicas, es lo que permite que operen orgánicas criminales que procuran lograr un manto de impunidad para los delitos que cometen", sostuvo el persecutor.

"Estamos hablando de delitos muy violentos, como robo con intimidación, robo con homicidio, extorsiones, sustracción de madera, tráfico de droga. Ese propósito de control territorial, que en el caso de la macrozona sur está vinculado, a veces, a los derechos ancestrales, es muy similar al que plantean organizaciones criminales en ciertos barrios de Santiago y en el norte", comentó.

"Es una situación de crimen organizado"

La autoridad aseguró que el asesinato de los carabineros "es una situación de crimen organizado, evidentemente, no solo porque hay una planificación de la acción, sino que también por el nivel de preparación y violencia empleado.

En la instancia, se le preguntó si existen vínculos entre el crimen organizado y orgánicas violentas con reivindicaciones de pueblos indígenas

"Me parece que no es válido hacer una distinción entre grupos que sostengan una protesta violenta y grupos que comentan acciones criminales. No se puede hacer esa separación", explicó Roberto Garrido.

"Quizá, hace algunos años, uno podía reconocer formas de protestas violentas en determinadas acciones, pero en los últimos 10 años las acciones de estos grupos no profundizan en un planteamiento político, sino que derechamente abrazan la causa criminal y encuentran en el rechazo del Estado un espacio que les permiten ejercer acciones criminales", agregó.

