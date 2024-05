Robaron el vestido de novia y el anillo de matrimonio: Pareja de recién casados sufrieron violento asalto en Peñalolén

07 may. 2024 - 22:00 hrs.

¿Qué pasó?

Un pareja de novios fue víctima de un violento asalto la madrugada del domingo en la comuna de Peñalolén, Región Metropolitana, cuando regresaba a casa tras celebrar su matrimonio.

Las víctimas fueron abordadas por delincuentes en la entrada de su condominio con el propósito de sustraerles su vehículo, sin embargo, no lo lograron.

En el atraco, registrado en videos por residentes del lugar, la banda criminal agredió con armas blanca a la pareja, además de robarles valiosas pertenencias.

Novia debió ser intervenida quirúrgicamente

"Al regresar a su domicilio desde su fiesta de matrimonio, y acompañados de dos familiares, fueron abordados por cuatro sujetos, quienes, con la intención de sustraer su vehículo, hirieron a las víctimas", señaló el inspector Iván Piñeiro, de la Brigada de Robos Suroriente.

"Incluso, la novia fue intervenida quirúrgicamente en una de sus manos, dada la gravedad de las lesiones", añadió el funcionario de la PDI.

Su pareja también fue víctima de lesiones producto de los ataques con armas blancas. Por ello, ambos fueron trasladados a un centro asistencial en donde se encuentran fuera de peligro.

Delincuentes no robaron el auto, pero sí el vestido y un anillo

Aunque la banda, compuesta en su mayoría por menores de edad, no logró sustraer el vehículo, ya que no consiguieron la llave, sí se robaron otras especies de la pareja.

En concreto, los asaltantes se llevaron una maleta en donde iba el vestido de la novia. También, arrebataron la libreta de matrimonio y la argolla del esposo.

Algo que habría beneficiado su actuar fue que las víctimas no pudieron ingresar a su condominio. Según el relato de una de ellas, a pesar de que todos corrieron hacia la puerta del edificio, el guardia dejó su puesto abandonado ante la presencia de los agresores.

"Imagínese, una fiesta de matrimonio, que es el día más feliz de su vida, que lo enluten con algo tan feo. No tienen compasión de nada, no miden nada. No les importan los niños, no les importan las personas de la tercera edad. A ellos lo único que les interesa es delinquir, delinquir, nada más", señaló una vecina a Meganoticias.