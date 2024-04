Cristián Campos tras denuncia de abuso sexual de parte de Raffaella Di Girólamo: "Me despojaron de mi vida"

28 abr. 2024 - 09:05 hrs.

¿Qué pasó?

El actor Cristián Campos, acusado de abuso sexual por Raffaella Di Girólamo, la hija de su expareja, Claudia Di Girólamo, rompió su silencio en una extensa entrevista.

El artista habló con el diario La Tercera, donde dio su versión de los hechos que se le acusan. Además, se refirió al quiebre que sufre con dos de sus hijos, hermanos de Raffaella, y de cómo ha estado su vida.

Las palabras de Cristián Campos

Así ha vivido este período

“Es difícil explicar y encontrar un adjetivo que defina lo que le pasó hace un mes a mi vida en vísperas de Semana Santa. Lo más parecido como imagen es una bomba de racimo, algo que es como una muerte, una muerte en Semana Santa. Algo que termina con tu vida como tú la conocías hasta ese momento y que, si lo piensas un poco, resulta más o menos irreversible, por la gravedad del cargo que se te acusa”, dijo para comenzar.

Añadió que “vivirlo es algo que yo nunca me imaginé que fuera a ser tan devastador, como que me hubieran despojado. Me despojaron de mi vida, de mi trabajo. Es como un exilio. Yo me imaginaba que esto era como ir en un tren con amigos, trabajando, y de pronto paras en una estación, te bajas, el tren sigue y tú quedas solo en la estación, detenido, y el tren sigue a 200 kilómetros por hora. Hay una sensación de abandono, sin que tú sepas exactamente por qué te bajaron del tren”.

Denuncia de abuso

“Hace 14 años que Raffaella nos informó que yo la había abusado y que me iba a arruinar la vida. Y de ahí para adelante ha sido una cadena de 14 años de amenazas por distintos medios, por WhatsApp, por correos, por llamados telefónicos, todos muy agresivos, todos muy violentos, anunciándome que iba a hacer una denuncia por este supuesto abuso sexual que habría ocurrido 20 años atrás. Entonces sí, es como la crónica de una demanda anunciada. Esto (la amenaza de una denuncia por supuesto abuso sexual) no solo lo supimos hace un mes, sino que lo hemos sufrido hace 14 años”, prosiguió.

¿Cómo se enteró?

Campos expuso que “estaba grabando una película en el norte, una película sobre los mineros, Los 33, pero una versión española que no vio nadie. Estaba yo ahí en la noche grabando y me llama Raffaella. Y yo le digo ‘¿Raffa?’, y me dice: ‘Te llamo porque tuve un flashback y descubrí que yo también fui abusada por mi padrastro’. El padrastro era yo. Yo grabando en el norte, muerto de frío, en el desierto, en la noche, ella diciéndome esto, yo la verdad es que no entendí, no me hice cargo del asunto. Le pregunté que a qué se refería, si estaba hablando en serio, que cómo, que cuándo, de qué estaba hablando, qué es lo que era un flashback”.

Prosiguió diciendo que “ella está muy alterada y me dice que... no me da ninguna explicación y en cambio me dice que me va a cagar la vida, con esas palabras, y corta. Y ahí empieza una cadena de mensajes de ella hacia mí amenazándome por WhatsApp, que me va a denunciar, me escribe unos correos tremendos, me llama por teléfono cuando yo estoy comprando con mi hija en el mall para prohibirme que vaya a la playa, para prohibirme ir al teatro cuando ella va al teatro. Una serie de agresiones que yo no sé mucho cómo manejar, porque desde el momento en que ella descubre con su flashback que fue abusada, no me denuncia ni le advierte a nadie, ni a su madre, ni a su hermano, ni a nadie, sino que se dedica a amenazarme con estos mensajes, que a mí me tienen sumamente inquieto, porque yo estoy absolutamente seguro de que no participé en esos flashbacks o como sea que se llamen”.

Descarta abuso

"Estoy seguro de que jamás hice algo, ni siquiera parecido que pudiera ser interpretado como eso. Pero estoy casado, en una situación con una hija chica que está entrando al colegio, y yo digo ‘si esta señorita de pronto levanta la mano y denuncia, la tendencia social era creerle a la supuesta víctima’. Entonces... y yo tampoco reacciono, y le digo a mi mujer compremos algo de tiempo, esperemos que nuestra hija crezca, cuando esté en condiciones de nosotros explicarle de qué se trata de esto, lo hablamos y lo abrimos, y eventualmente hacemos una contrademanda, porque esto ya era extorsión", sentenció.

El quiebre con sus hijos

“Ellos (Pedro y Antonio, hijos de Cristián Campos y Claudia Di Girólamo) me dicen lo que les ha contado Raffaella, sin dar detalles. Yo les pregunto ‘¿cómo?, ¿qué?’. Y ellos me dicen solamente: ‘Es que ella tiene los síntomas de una mujer abusada’. Yo no puedo decir nada ante eso, pues yo soy un actor de teleseries, yo no soy un especialista en el tema. Ella, sin embargo, es especialista en el tema, ella conocerá los síntomas de una mujer abusada. Pero yo pienso ¿qué síntomas tengo yo de abusador? ¿Qué síntomas ven ellos de abusador en mí después de una vida juntos? Después de cien veraneos, campings, fiestas compartiendo con adolescentes, hijas de pololas, hijas de amigos, primas, sobrinas. ¿Cuáles son los síntomas que ven ellos en mí para creer que yo pueda ser un abusador?”, continuó.

Campos siguió diciendo que “Antonio me dice ‘yo no voy a seguir trabajando contigo’. Gente cercana y más sabia que yo me hace entender que es natural, que ellos no tenían otra alternativa, porque me dicen ‘ellos son millennials, ellos se deben a su tribu’. Esa generación a la que ellos se deben, con la que ellos trabajan, es una generación muy reactiva a todos los temas de género, a la defensa de las minorías. Es la generación que inventó el macho violador. Para ellos es imposible no ubicarse del lado de la supuesta víctima, más aún si la víctima es su hermana, aunque su padre sea el supuesto acusado abusador. Ellos no pueden, porque es demasiada la presión. Ellos trabajan con sus compañeras de trabajo que los presionan para apoyar la causa de la víctima, como es lo común en esa generación. Además, la gran influencia que tiene desde siempre su hermana y sobre todo su madre en ellos. De modo que yo, con esa explicación, me tranquilizo pensando que ellos, de verdad, en el fondo, no pueden creer que yo sea capaz de hacerle algo así a su hermana”.

Claudia di Girólamo

"Claudia, así como mis hijos, no tiene ninguna alternativa, sino apoyar a su hija. Es imposible. No puede dejar de apoyarla. Y la pregunta ahora es ¿qué es lo que va a hacer que no conocemos para apoyarla? Imagínate que su hija es psicóloga, sexóloga. Imagínate que se pruebe de que su hija está mintiendo. ¿Dónde queda la carrera profesional de la sexóloga? La Claudia tiene que apoyarla. Es su madre", dijo.

El apoyo de su esposa, María José Prieto

Finalizó expresando que "sí como lo de mis hijos ha sido lo peor, lo de María José ha sido lo mejor. Ella y mi hija han demostrado ser mujeres sólidas y maravillosas y un apoyo que, sin ese apoyo, yo no estaría acá conversando con ustedes, no sería capaz de hablar. La María José, que evidentemente ha sido revictimizada por esta situación, ha ayudado con una lucidez, con una fuerza, con una templanza envidiables. He caído en cuenta una vez más que tengo una mujer maravillosa. Ese es el saldo, el único saldo bueno que puedo sacar de eso".

Este artículo informa de un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que los organismos pertinentes lo determinen.